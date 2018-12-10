Досмотр ручной клади при стыковках в российских аэропортах могут частично отменить

Минтранс России выступил с предложением облегчить стыковку и транзит для людей, путешествующих с ручной кладью. Документ о внесении изменений в правила предполетного и послеполетного досмотров опубликован 10 декабря на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что дополнительные проверки негативно сказываются на пассажирах, которые теряют время при стыковках. В проекте называется избыточной необходимость досмотра тех, кто не контактировал с не прошедшими проверку посетителями аэропорта и не посещал общие залы.

Минтранс также предлагает освободить от досмотра ручной клади людей из стран, с которыми у России подписаны соглашения о стандартах безопасности.