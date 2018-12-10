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Город
10.12.2018 21:51
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Дом Ленсовета подтачивает Карповка. Спасали здание пенопластом в трещины

Памятник конструктивизма 1935 года постройки требует серьезных противоаварийных работ. Глубокие трещины пробороздили лицевой корпус здания. Власти уверяют, что необходимости расселять жильцов нет.

Дом Ленсовета подтачивает Карповка. Спасали здание пенопластом в трещины

скриншот//Google.Maps

О том, что здание проблемное, в Петроградскогом районе было известно давно. Но дело сдвинулось с места лишь когда расползшаяся трещина указала на возможную деформацию фундамента.

Дом Ленсовета подтачивает Карповка. Спасали здание пенопластом в трещины

Долгожданный ремонт фасада архитектурного памятника – дома Ленсовета на набережной реки Карповка – начался весной 2018 года, но так и не завершился. В ходе работ подрядчик, компания «Декор» обнаружила между лицевым и боковыми корпусами п-образного здания глубокие, от фундамента до кровли, трещины, которые были заботливо заделаны пенопластом и заштукатурены.

Для подрядной организации состояние дома оказалось сюрпризом — ни в проекте, ни в сметах об этом, по словам ответственного за проведение работ Станислава Шевченко, не упоминалось. «Декор» уведомил о трещинах заказчика — некоммерческую организацию «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». На месте комиссия обнаружила, что одна из трещин подвижная и постепенно растет, с апреля по август аварийный маячок разошелся на 4 мм. 

Обследование здания показало аварийность несущих конструкций, подтвердила пресс-секретарь регионального оператора программы капремонта Тамара Панченко. Но необходимости расселять дом нет, заверили в фонде — жизни его обитателей ничего не угрожает. Фонд разрабатывает проектную документацию для ее устранения. Эти работы, а также завершение ремонта фасада будут проводиться уже в следующем году. Контракт с «Декором» заказчик расторгнет — проводить ремонт фасада прежде, чем трещины заделают чем-то более основательным, чем пенопласт, смысла нет.

Обитатели дома-памятника недоумевают: работы на фасаде продолжались до конца ноября, хотя аварийность конструкций обнаружили раньше. За это время, по их словам, здание успели «изуродовать». 

«Как жители дома мы, конечно, в шоке от происходящего. Они 3-4 месяца устанавливали эти леса, потом долго пескоструили, соответственно, весь песок – по квартирам, дышать нечем, у всех обострение аллергий. У кого-то отбиты балконы, причем они частично изуродованы теперь. У кого-то не установлены на место отливы. Дом теперь весь исполосован», – рассказал собственник одной из квартир.

Чиновники районной администрации знают, что противоаварийные работы могут также коснуться фундамента, который уже не первый год подмывает Карповка. Проблемы с основанием здания фонд оперативно прокомментировать не смог. Зато одна из местных жительниц сообщила, что о воздействии реки на фундамент известно всегда. Более того, это успело войти в местный фольклор – еще лет двадцать назад якобы пересказывалась чуть ли не легенда о неведомой «зверушке», которая живет под домом и разрушает его.

По словам собственников квартир, плачевное состояние здания стало очевидно уже давно: со стороны проспекта Медиков трещина появилась не менее 6 лет назад, со стороны соседнего дома №15 — в 2015 году.

Дом Ленсовета — памятник культурного наследия федерального значения, и находится под присмотром комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Но в КГИОП ничего утешительного сообщить не смогли: раскрытие трещин на фасаде здания говорит о возможных деформациях фундамента и его оснований. 

Технико-экономические паспорта для домов, которые попали в программу капремонта, составлялись еще в 2012-2013 годах, рассказали в пресс-службе фонда. Неудивительно, что за это время состояние дома могло измениться в худшую сторону. 

За сохранностью дома обязана следить управляющая компания — ежегодно проводить обследование здания и направлять информацию в районную администрацию, которая в случае ухудшения обстановки должна уведомить об этом жилищный комитет. С 2008 года в роли такой организации для здания на набережной Карповки выступает  ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района». Но узнать, насколько добросовестно исполняла свои обязанности УК, не удалось. 

Несмотря на приемные часы, гендиректор ЖКС Сансызбай Яхин на рабочем месте отсутствовал, об этом корреспондента «Фонтанки» проинформировали, когда на том конце провода, наконец, соизволили ответить на звонок. Не представившаяся дама попыталась переадресовать вопросы районной администрации, сославшись на то, что жилкомсервис якобы подчиняется именно ей. Попытка перевести стрелки оказалась неудачной — 20% уставного капитала компании, согласно данным СПАРК, принадлежит комитету имущественных отношений, остальное — ООО «Жилкомсервис №1 Московского района», единственным собственником которого является все тот же КИО. Тем не менее, комментировать состояние дома УК отказалась. 

Пытаясь выяснить, кто же все-таки довел памятник конструктивизма до такого плачевного состояния, «Фонтанка» обратилась в КГИОП. В комитете сообщили, что предыдущая реставрация фасадов дома проводилась по заказу госучреждения «Жилищное агентство Петроградского района» в 2008-2009 годах.

За последние 18 лет Смольный неоднократно обращался в администрацию Петроградского района, подталкивая местных чиновников провести давно назревшее обследование состояния фундаментов и кирпичных стен, а также их укрепление, подчеркнули в комитете. В 2009 году по заказу КГИОП разработали проектную документацию, которую отправили в администрацию Петроградского района. Но судьба их неизвестна.

Юрий Гладунов, экс-глава района, услышав вопрос «Фонтанки», заявил, что интервью по телефону не дает. Собеседники газеты, работавшие вместе с Гладуновым в те времена, не смогли вспомнить, чтобы занимались решением проблемы, однако заметили, что ничего страшного в использовании пенопласта нет: «Такого рода материалы часто используют для теплоизоляции, но только в случае, если трещина не расходится дальше». Нынешние сотрудники администрации заверили «Фонтанку», что о проблеме знали давно, но заниматься ею начали только сейчас, когда обнаружили трещины, и теперь надеются решить ее окончательно в 2019 году.

Ирина Корбат, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Первый жилой дом Ленсовета на берегу Карповки построили по проекту архитекторов Игоря Фомина и Евгения Левинсона в 1931-1935 годах. Здание возводили для советской творческой элиты и номенклатурных работников. Некоторые из квартир — двухэтажные. В этом доме жили, в частности, народный артист СССР Юрий Юрьев и глава горисполкома Петр Лазутин. В одну из квартир в этом доме так и не успел въехать Сергей Киров.

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