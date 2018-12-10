«СПб Реновация» и Смольный продлили три договора по программе реновации. Расселять хрущевки будут еще 10 лет

Инвестор программы развития застроенных территорий «СПб Реновация» и комитет имущественных отношений (КИО) заключили мировое соглашение. В рамках него стороны продлили на 10 лет три инвестдоговора по 16 участкам. Об этом 10 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе КИО.

По программе реновации одноименная компания заключила с городом четыре инвестконтракта. Когда срок действия документа подошел к концу, застройщик обратился в суд для продления договоров. Первое соглашение стороны утвердили в конце августа.

Десятого декабря арбитражный суд утвердил мировое соглашение сторон по трем другим договорам, в рамках которых инвестор реализует программу расселения хрущевок на 16 территориях.

В Кировском районе это территории, ограниченные улицами Автовской, Примакова, Червонного Казачества и проездом вдоль сквера по проспекту Стачек, квартал № 6 в Ульянке и квартал 5 района Дачное. В Калининском районе реновация была продлена в квартале, ограниченном Тихорецким проспектом, проспектом Науки, улицами Обручевых и Гидротехников, квартале 17-17А Гражданского проспекта и кварталом 43 Полюстрово.

Также продлили действие программы расселения хрущевок в Красносельском районе – кварталах 1–5 и 7–17 Сосновой Поляны, на территории, ограниченной береговыми линиями Невы и Славянки (Невский район).

В Красногвардейском районе еще в течение 10 лет продлится реновация квартала 16 Малой Охты, в Колпинском — квартала 10 в границах проспекта Ленина, улиц Губина, Павловской и Танкистов, в Курортном районе — квартал около поселка Песочный. В Московском районе программу РЗТ пролонгировали на 10 лет в кварталах 9, 7–10 и 13–14–16 западнее Варшавской железной дороги.

В декабре суд рассмотрит кассационную жалобу Федеральной антимонопольной службы на решение суда о продлении первого договора. За то, чтобы суд согласился добавить времени для реализации программы РЗТ, бьется и второй инвестор — компания «Воин В».