Lamborghini папы римского разыграют в лотерее с хитрыми правилами

Уникальный Lamborghini Huracan, подаренный папе римскому в 2017 году, станет главным призом в благотворительной лотерее, которую объявила онлайн-платформа Omaze. Полученные в ходе розыгрыша средства направят на помощь пострадавшим от войн и торговли людьми, сообщается на сайте.

Суперкар Huracan RWD, созданный отделом кастомизации Lamborghini в единственном экземпляре и выкрашенный в цвета флага Ватикана, автопроизводитель подарил папе Франциску в ноябре 2017 года. Понтифик лично поставил на автомобиле свою подпись, а позднее машину продали на аукционе Sotheby’s за ненадобностью. Вырученные за него 715 тысяч евро (более 54 миллионов рублей по нынешнему курсу) были переданы на благотворительность.

Теперь уникальный суперкар решили разыграть в лотерею. Чтобы принять в ней участие, нужно сделать пожертвование. Минимальная сумма в 10 долларов даст 100 шансов на выигрыш, максимальный взнос – 5000 долларов – даст 50 тысяч шансов. То есть чем больше сумма пожертвования, тем выше вероятность победить.

Полученные таким образом деньги пойдут на восстановление деревень, разрушенных войной, на помощь жертвам работорговли, а также на медикаменты и образование для бедных. Средства будут распределяться через Американский фонд благотворительной помощи (Charities Aid Foundation of America).

Lamborghini Huracan, оснащенный 5,2-литровым мотором V10, развивает 610 л. с. мощности и 560 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость равна 325 км/ч.