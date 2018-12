Lamborghini папы римского разыграют в лотерее с хитрыми правилами

Уникальный Lamborghini Huracan, подаренный папе римскому в 2017 году, станет главным призом в благотворительной лотерее, которую объявила онлайн-платформа Omaze. Полученные в ходе розыгрыша средства направят на помощь пострадавшим от войн и торговли людьми, сообщается на сайте.

Суперкар Huracan RWD, созданный отделом кастомизации Lamborghini в единственном экземпляре и выкрашенный в цвета флага Ватикана, автопроизводитель подарил папе Франциску в ноябре 2017 года. Понтифик лично поставил на автомобиле свою подпись, а позднее машину продали на аукционе Sotheby’s за ненадобностью. Вырученные за него 715 тысяч евро (более 54 миллионов рублей по нынешнему курсу) были переданы на благотворительность.

Photos of Pope Francis @Pontifex blessing the @Lamborghini Huracan which will be auctioned off to charity. Photos from @AP READ: https://t.co/msb5CNcwSR pic.twitter.com/zUbHTPllxi