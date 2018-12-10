Сайт «Миротворец» начал вносить священников УПЦ МП в базу. Их просят регистрироваться самих
Сразу несколько представителей Украинской православной церкви Московского патриархата 10 декабря были внесены в базу за флешмоб, в рамках которого они размещали свои фото с табличкой «Готов к допросам СБУ». Таким образом священнослужители хотели привлечь внимание к интересу спецслужб к представителям этой конфессии из-за так называемого «церковного раскола» на Украине.
«Убедительно просим всех участников поповско-раскольничьего флешмоба РПЦ самостоятельно зарегистрироваться на сайте «Миротворец». Администрация сайта», – говорится в заявлении, опубликованном в «Фейсбуке». «Миротворец» указывает, что «с божьей помощью» ищет «раскольников», которые желают пообщаться с СБУ.
Это не первый раз, когда этот сайт вносит в свою базу священников за якобы имеющиеся связи с Москвой. Так, митрополит Киевский и всея Украины на сайте охарактеризован как «агент влияния РПЦ», а ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) попал в поле зрения «Миротворца» как «противник независимости украинского православия».
Напомним, известный националистический ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. Он не имеет никакого официального статуса, однако попадающих туда, как правило, не впускают на Украину. В базе сайта присутствуют самые разные люди: украинский политик Юлия Тимошенко, рэпер Гнойный, участница Pussy Riot Мария Алехина, Ксения Собчак, президент Сирии Башар Асад, бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс и многие другие.
Справка:
Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.
«Объединительный собор» в Киеве назначен на 15 декабря, священники УПЦ МП участия в нем принимать не собираются.