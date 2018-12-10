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Общество
10.12.2018 17:19
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Экс-министр Алексей Улюкаев выплатил более 130 млн штрафа. Больше он государству ничего не должен

Московские приставы полностью списали штраф со счета бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за коррупцию. Об этом 10 декабря сообщает «Интерфакс».

Адвокат Улюкаева Виктория Буравская рассказала изданию, что денежные средства уже поступили на депозитный счет приставов. Они будут обращены в доход государства, после этого будет прекращено исполнительное производство по приговору суда. Напомним, Замоскворецкий суд столицы еще 31 октября снял обеспечительный арест со счета Улюкаева, чтобы приставы могли списать штраф. Экс-министр должен был выплатить 130 млн 433 тыс. 400 руб. После уплаты штрафа должен быть снят арест с имущества бывшего чиновника: земельных участков, автомобилей, всех денежных средств на счетах и прочего.

Справка:

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.

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