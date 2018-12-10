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Дороги
10.12.2018 17:33
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По ночам его режут алмазными тросами – что осталось от старого Гореловского путепровода

По ночам его режут алмазными тросами – что осталось от старого Гореловского путепровода

предоставлено компанией "Пилон"

Старый Гореловский путепровод постепенно перестаёт существовать. Как выглядит то, что от него осталось, демонстрируют фотографии и видео компании «Пилон», предоставленные «Фонтанке» комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 10 декабря.

По ночам его режут алмазными тросами – что осталось от старого Гореловского путепровода

Сейчас ЗАО «Пилон» приступило к демонтажу пролётных строений, это уже второй этап реконструкции. Работы ведутся при отсутствии движения поездов: ОАО «РЖД» специально предоставляет 9-часовые «технологические окна» по ночам. До начала работ в течение двух месяцев длилась подготовка: надо было тщательно синхронизировать действия специалистов Дирекции транспортного строительства, «Пилона», ПАО «Ленгипротранс», РЖД и множества эксплуатирующих и субподрядных организаций.

За одно ночное «окно» специалисты демонтируют один 98-тонный блок центрального пролётного строения. Всего их четыре, они находятся непосредственно в зоне габаритов приближения железной дороги. На каждом этапе разборки надо переустраивать контактную сеть, демонтировать светофор и опоры контактной сети, готовить основание в зоне второго главного пути железной дороги с последующей установкой временной опоры.

Для демонтажа блока используются два крана. Железнодорожный ЕДК-2000 устанавливается непосредственно на главном, втором пути железной дороги, а гусеничный Liebherr 130 – на строительной площадке. Блоки режут при помощи алмазных тросов параллельно с двух сторон в районе опирания блока на временные опоры. Демонтированный блок устанавливается на специально подготовленную площадку для последующей утилизации.

предоставлено компанией "Пилон"

К 10 декабря, по данным КРТИ, демонтировано около 50% пролётного строения. Общий вес демонтируемых частей старого путепровода составляет 1490 тонн, объём – 596 кубометров. Работы по демонтажу пролётных строений будут завершены к концу декабря 2018 года.

Гореловский путепровод, переброшенный через Гатчинскую железную дорогу, – это самый узкий участок федеральной автодороги А-180 «Нарва», он соединяет Красносельское шоссе и проспект Ленина, ведущий в Красное Село. Построили его в 1949 году.

В конце марта 2012 года балансодержатель дорожного объекта «Мостотрест» провел техническое обследование и выяснил, что виадук находится в аварийном состоянии, а тротуар, выполненный в виде консоли, может рухнуть. Тогда же движение пешеходов запретили. А через несколько дней, в апреле, часть конструкций все-таки упала на железнодорожные пути, порвав контактную сеть, из-за чего пришлось надолго приостановить движение электричек.

Кроме того, что путепровод был аварийным, он ещё является узким местом, собирающим заторы. А если там случается ДТП, то встаёт вся дорога и к Красному Селу, и в сторону Петербурга.

Контракт на реконструкцию Гореловского путепровода был заключен в марте 2017 года с ЗАО «Пилон». Его стоимость – 889 миллионов рублей. Новый путепровод станет шестиполосным и почти полукилометровым, будет повышена его грузоподъёмность. Первый этап реконструкции завершился в августе 2018 года, когда автомобильное движение было перенаправлено по двум полосам движения новой части путепровода (правая сторона). Срок окончания работ по контракту – август 2019 года.

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