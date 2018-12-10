Новогодние предложения от компании «Строительный трест»

АО «Строительный трест»

«Строительный трест» объявляет о действии специальных акций* на объекты загородной и коммерческой недвижимости.

В программе принимают участие коттеджные поселки «Сад времени», «Озерный край» и «Небо», а также коммерческие помещения в составе жилого комплекса «Пляж» в Сестрорецке. Специальные условия на покупку домов и участков действуют до 31 января 2019 года.

В поселке «Сад времени», расположенном в Петергофе, действует несколько дисконтных программ. Желающим возвести двухэтажный коттедж на собственном участке, предлагается скидка на его строительство в размере до 3 000 рублей с квадратного метра площади. При приобретении одного из готовых домов в «Саду времени» предлагается скидка от 500 тыс. до 1,5 млн рублей – в зависимости от выбранного объекта. Третья программа в КП «Сад времени» – это дисконт до 350 тыс. рублей при покупке земельного участка в северной части поселка.

В объекте загородной недвижимости премиум-класса в Токсово – КП «Озерный край» – предлагается скидка до 3 млн рублей на одну из готовых вилл.

При покупке дома или таунхауса в поселке «Небо» в Кузьмолово выгода для покупателя может составлять от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Также до 28 декабря 2018 года в «Строительном тресте» действует новогоднее предложение для бизнеса – минус 15% на все коммерческие помещения в составе жилого комплекса «Пляж», построенном на Приморском шоссе в Сестрорецке.

*Сроки акции для загородной недвижимости: с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года; сроки акции в ЖК «Пляж»: с 1 по 28 декабря 2018 года. Организатор: ООО «СТН», ИНН 7802466494, адрес юр./факт: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.62, корпус 4. лит. А, тел.факс: 331-2000. Подробнее с условиями предложения, организаторе, сроках можно ознакомиться на сайте www.stroytrest.spb.ru или по тел (812) 331-2000.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

ЖК "Пляж" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/