Вывески отформатируют по центру. Бизнес не добился значимых корректировок эстетического регламента

Ретейлеры и рестораторы Северной столицы пожаловались врио Александру Беглову на эстетический регламент. Изменения, предложенные КГА по итогам почти двухлетних баталий, не удовлетворили бизнес.

коллаж/"Фонтанка.ру"/pixabay.com/Михаил Огнев/Архив

Петербургские магазины, ТЦ и кафе могут недосчитаться десятков миллионов рублей и сократить платежи в бюджет на 30 – 40% из-за нежелания Смольного применять гибкий подход к согласованию вывесок, следует из коллективного письма предпринимателей врио губернатора Северной столицы Александру Беглову (копия документа есть в распоряжении «Фонтанки»). Среди подписавших документ – такие крупные игроки, как ООО «АмРест» (сеть KFC), ООО «Бургер Кинг» (Burger king), АО «Тандер» (сеть «Магнит»), а также «О`Кей», «Максидом», «Буквоед» и другие.

5 декабря, не дождавшись результатов двухлетнего обсуждения с чиновниками, как изменить эстетический регламент Петербурга, чтобы, с одной стороны, сделать город красивее, а с другой – не заставить ретейлеров и рестораторов нести напрасные потери из-за унификации вывесок, ведущие сети подписали обращение к врио Александру Беглову с просьбой обратить наконец внимание на их потери в случае выполнения всех требований постановления еще 2017 года.

4 декабря КГА выложил проект изменений в нормативы. Но они категорически не устроили предпринимателей.

Речь идет о постановлении правительства Петербурга №40, вышедшем еще 31 января 2017 года. Оно устанавливает ряд изменений в правилах городского благоустройства, в частности вводит требования к скамейкам, киоскам, летним кафе, а также к вывескам на фасадах и крышах зданий. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), разработавший проект, объяснял новеллу заботой об эстетическом благополучии граждан, заваливших портал «Наш Петербург» жалобами на некрасивую рекламу и ларьки.

Но чересчур жесткие требования к размеру и внешнему виду конструкций заставили бизнес схватиться за голову. К примеру, согласно утвержденным правилам, высота настенной вывески в виде букв не может превышать 0,55 м, а высота иного конструктивного решения — 0,62 м. Причем правила распространяются не только на исторические фасады в центре города, но, в принципе, на все торговые объекты, вне зависимости от их размера и расположения.

Фото: предоставлено компанием "Максидом"

Только торговые центры, вывески которых значительно превышают допустимые размеры, оценивали свои потери в 1 млрд рублей. Более того, новые правила сделают вывески непропорционально маленькими и только убавят эстетики, настаивали одни. Другие участники рынка тоже были поставлены перед выбором: менять конструкции или платить штраф. Даже если буквы были нужного размера, мало кто использовал шрифт из списка гарнитур, предложенного КГА. Кроме того, под запрет попали информационные щиты на строительных заборах, выносные стойки и флагштоки перед ТЦ и магазинами и так далее. Авторы письма врио оценили затраты каждой компании на смену вывесок от 15 до 40 млн рублей, а сумму штрафов – в 10 – 20 млн рублей в год.

В предлагаемых сегодня поправках КГА в основном учел замечания девелоперов: им разрешили размещать на строительном заборе информацию с изображением дома и контактами отдела продаж. Также повезло АЗС, автодилерам и владельцам формата drive (к примеру «Макавто»): отдельно стоящие пилоны и стелы компаний, организующих общепит для автомобилистов, были признаны допустимыми. Но предприниматели не почувствовали радости.

«В документе не написано, какими они должны быть, а значит, по каким принципам их будут согласовывать. То есть, скорее всего, эта поправка не будет работать», – боятся в KFC.

Аналогичные конструкции ретейлеров по-прежнему попадают под запрет. А пожелания разделить требования по размеру вывесок для центра города и периферии не были учтены в полном объеме.

В соответствии с новой версией постановления, максимальная высота настенных вывесок в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Пушкинском, Петродворцовом, Кронштадтском районах по-прежнему должна составлять от 0,55 до 0,62 м. В Приморском, Выборгском, Курортном, Калининском, Невском, Красногвардейском, Фрунзенском, Колпинском, Кировском, Красносельском районах допустимый размер скорректировали до 0,75 м.

Но этого недостаточно, утверждают предприниматели: на фасадах больших зданий вне исторического центра такие таблички все равно будут теряться.

«Предприятия не могут себя обозначить для потребителей, а потребитель просто не видит интересующую его организацию, в связи с чем выручки торговых сетей и ресторанов упали на 30 – 40%», – говорится в обращении предпринимателей к Александру Беглову. Как результат, налоговые поступления сократятся на столько же, в итоге бюджет недополучит «миллиарды рублей в год».

Свои доводы компании изложили главе КГА Владимиру Григорьеву в ходе форума малого и среднего бизнеса. Но тот не согласился с подсчетами предпринимателей: выручки могут падать и из-за курса рубля и санкций, подчеркнул он. Также он подчеркнул, что эстетический регламент носит рекомендательный характер и призван упростить согласование типовых конструкций. Компании, желающие согласовать что-то особенное, могут представить свой проект на градостроительный совет из 35 экспертов-архитекторов.

Но такой подход оставляет поле для коррупции, считают в «Максидоме». Сам ретейлер пока не понёс затрат: большинство его разрешений на вывески еще действуют. Но в перспективе компания может лишиться стелл у своих гипермаркетов, а также вывесок и на фасадах, и на крышах девяти магазинов.

«Возможны существенные потери в выручке за счёт ухудшения навигации. Кроме того, комитет по печати, не дав никакого времени на приведение конструкций в соответствие с новым регламентом, начал активно штрафовать предприятия», – комментирует член совета директоров компании Мария Евневич. Потенциальные убытки компания оценила в миллиарды рублей.

По словам Ильи Тарасова, руководителя сектора согласований KFC (и одного из авторов обращения), пока обратная связь от аппарата Александра Беглова не поступила.

Однако, выступая на форуме малого и среднего бизнеса, врио упомянул, что в курсе проблемы и ждет предложений от предпринимателей. Сейчас инициативная группа готовит собственный вариант поправок, чтобы предложить его Смольному. В частности, предприниматели хотят, чтобы им разрешили ставить вывески на фасадах зданий за пределами исторического центра высотой хотя бы в 2 метра, а также поставить размер конструкций на крыши в зависимость от высоты здания, а не этажности, как сейчас. На время подготовки изменений бизнес просит мораторий на демонтажи и штрафы.

Градозащитники признают, что в Северной столице необходимо навести порядок с рекламой, но главной проблемой называют не незаконные конструкции и объявления. Единообразие не помешает и остальным щитам, но в этом деле важно не переусердствовать. Координатор движения «Красивый Петербург» и председатель комиссии по рекламе и информации Общественного совета при губернаторе Роман Шайхайдаров поддерживает идею сильнее разграничить требования для центра города и спальных районов. «В последних целесообразно оставить крупные конструкции, особенно на тех зданиях, где они уже были согласованы на этапе проектирования», – подчеркивает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»