Средний счет по «коммуналке» в Петербурге за ноябрь составил 4,2 тысячи рублей. За месяц он вырос на 10%

Средний счет за ноябрь 2018 года за жилищно-коммунальные услуги составляет 4 220 рублей. Рост к октябрю составляет 10%.

О динамике платы за коммунальные услуги в Петербурге 10 декабря сообщает жилищный комитет. По данным ведомства, в прошлом году за аналогичный период цифры в квитанции выросли на 13%.

При этом просроченная задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими на начало ноября составила 11,49 млрд рублей. За год эта сумма сократилась на 20% (2,8 млрд), тогда как за период с ноября 2016-го по ноябрь 2017-го — только на 3%. В частности, на 837 (20%) млн рублей снизилась задолженность перед ТГК-1, на 893 млн (14%) – перед ГУП «ТЭК СПб», на 871 млн (33%) – перед ГУП «Водоканал СПб». Как следует из сообщения комитета, основная заслуга в этом городских жилкомсервисов, которые показали снижение на 31%, тогда как частные управляющие компании нарастили долги на 3%, до 4,6 млрд рублей.