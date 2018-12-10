Несколько групп «ВКонтакте» заблокировали за обесценивание любви и семейных ценностей

В Красноярске суд постановил удалить ряд групп «ВКонтакте». В качестве одной из причин прокуратура указала обесценивание понятия любви.

Как сообщила 10 декабря прокуратура сибирского города, она направила в суд два иска о признании информации, распространяемой в Интернете, запрещенной к распространению в РФ. Речь идет о ряде страниц «ВКонтакте», на «которых размещена ориентированная на несовершеннолетних информация, пропагандирующая отрицание семейных ценностей, обесценивание понятия любви как общезначимой культурной ценности». Также паблики нарушали самоидентификацию подростка, вызывали аутоагрессию и подталкивали к убийству как к неадекватному способу повышения самооценки.

3 декабря Октябрьский райсуд Красноярска запретил перечисленные надзором страницы в соцсети. Теперь Роскомнадзор должен принять меры к блокировке.

Напомним, 4 декабря Госдума приняла закон Ириной Яровой. Он запрещает колумбайн-сообщества в Интернете (группы, пропагандирующие расправы в школах). Закон был принят после ряда атак на учебные заведения РФ, самой тяжелой из которых стала октябрьская атака на колледж в Керчи. Там жертвами бойни стал 21 человек.