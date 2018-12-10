Стадион «Зенита» начали переделывать под ледовую арену

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» начали готовить к двум хоккейным матчам, которые пройдут 16 и 22 декабря. На фото, выложенном в соцсетях хоккейного СКА, видно, что на месте газона монтируется хоккейная коробка.

Футбольное поле выкатили на улицу. Напомним, что еще в воскресенье, 9 декабря (меньше суток назад), здесь играли в футбол. Ранее вице-президент СКА Роман Ротенберг в интервью «Фонтанке» говорил, что монтаж под матчи хоккейной «классики» начнется почти сразу после окончания игры «Зенит» – «Рубин».

16 декабря на «Газпром Арене» пройдет матч Кубка «Первого канала» Россия — Финляндия, а 22 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и ЦСКА. Стадион в хоккейной конфигурации будет вмещать 78 тысяч зрителей (на футболе — 68 тысяч). В случае аншлага будет установлен рекорд Европы по посещаемости хоккейных матчей. По последним данным, на оба матча продано по 40 тысяч билетов.