Правительство запретило продавать «Боярышник» дешевле алкоголя

Российское правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина 10 декабря.

Запрет будет действовать для жидкостей, содержание этилового спирта в которых превышает 28%. Их минимальная стоимость теперь приравнивается к начальной цене за 0,5 литра водки и другого алкоголя. Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 рубль за бутылку 0,5 л, водки — 205 рублей за тот же объем.

«Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности. Под запрет попадает продажа соответствующей также спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания, то есть она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями», — цитирует Медведева РБК.

В декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравления концентратом для ванн «Боярышник», около 80 человек погибли. После этого в России ввели запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей, однако в аптеках продукты вроде настойки боярышника, пиона или перца продаются по-прежнему без рецепта.