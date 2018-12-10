За пособничество в убийстве доверенного лица вора в законе суд отправил в колонию гражданина Азербайджана. На заседании тот говорил о вежливости и гостеприимстве

Назим Нусратов приговорен к 4,5 года в колонии строгого режима за причастность к убийству на Ленинском проспекте в Петербурге доверенного лица известного в Азербайджане и России вора в законе по прозвищу Гули. Осужденный обеспечил убийц всем необходимым и назвал это гостеприимством.

Как сообщает пресс-служба судов города, приговор Нусратову 10 декабря вынес Московский районный суд, пособничество в убийстве потянуло на 4,5 года колонии. Как было установлено на заседании, убить 42-летнего Джабира Хасанова его противники собирались дважды и оба раза осужденный встречал гостей Северной столицы в Пулково. Первый исполнитель приехал из Баку в начале апреля прошлого года, но уже через шесть дней он был вынужден уехать из страны. Второй гость прибыл 25 апреля из Стамбула и оказался успешней. Через три дня он 14 раз выстрелил в голову, грудь и ноги Хасанова. Преступление было совершено возле 148-го дома по Ленинскому проспекту. Нусратов предоставил подельникам машину, телефон, квартиру и пистолет, получив на расходы 340 тысяч рублей. В суде также прозвучало, что ему угрожали в случае отказа в помощи. Сам осужденный вину не признал и объяснил свое участие вежливостью и гостеприимством.

Нусратова арестовали в начале лета, тогда же стало известно о причастности убитого к окружению вора в законе Гули. Сам Надир Салифов в тот период отбывал срок в колонии.

Позже в Турции был задержан Джамал Гасанов, он заочно арестован в Петербурге за убийство Хасанова. К тому моменту Гули уже вышел из колонии и успел окунуться в гангстерскую резню между своим и кланом убитого ранее вора в законе Ровшана Ленкоранского.

Расстрел на Ленинском, как ранее писала «Фонтанка», был связан с отрезанным в Турции ухом. Органа по вине Хасанова лишился соратник Ленкоранского.