Началась продажа квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ЗАО «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» открыла продажу квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». На выборе покупателей представлены 242 квартиры различных планировок. Дом сдается в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.

Общая площадь корпуса № 8 составляет 11 600 кв. м, общая площадь квартир — 11 345 кв. м. Проектом предусмотрено 60 функциональных планировочных решений, среди которых как классические варианты, так и евроформат.

Покупатели могут приобрести студии площадью от 28 до 37 кв. м, однокомнатные квартиры метражом от 33 до 46 кв. м, двухкомнатные площадью от 47 до 68 кв. м. Метраж трехкомнатных квартир составит от 64 до 86 кв. м, 4-комнатных – 97 кв. м. Также проектом предусмотрены квартиры с погребами на первом этаже и объекты с возможностью установки камина. Стоимость жилья в новом корпусе финского квартала «Юттери» начинается от 2,088­­­­­­ млн руб.

ГК «Ленстройтрест» предлагает клиентам несколько вариантов отделки на выбор – черновая, отделка от застройщика и индивидуальный дизайн-проект жилого пространства, который можно разработать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки».

Напомним, что жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые три корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство 9-го корпуса третьей очереди. В марте 2018 года началось возведение детского сада, рассчитанного на 120 воспитанников. Также проектом предусмотрена школа на 375 учеников с бассейном и стадионом.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/