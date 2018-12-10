Весна близко: «Мостотрест» сообщил о начале разводки мостов

Новый сезон навигации стартует в Петербурге 10 апреля 2019 года, информирует 10 декабря на своём сайте ГБУ «Мостотрест».

До этого, напомним, мосты могут разводить для пропуска единичных судов. В частности, в декабре запланированы разводки Благовещенского моста (12, 13 и 14-го числа) и моста Александра Невского (14 и 18 декабря).

В этом году навигация на Неве и Малой Неве также началась 10 апреля, а завершилась 30 ноября. Разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, проходили с 20 апреля по 15 ноября. Всего их было 2252, под мостами прошло 3161 судно. Рекордсмен по количеству разводок среди мостов – Дворцовый (420 разводок), а месяц – август (334 разводки).