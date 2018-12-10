Финскую визу можно успеть получить до конца года
На текущей неделе у петербуржцев есть последний шанс на получение финского шенгена до конца 2018 года. Если подать документы на визу в четверг или пятницу, то готовый документ можно будет получить уже в январе 2019-го.
Генеральное консульство Финляндии называет следующие даты выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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10.12
|21.12
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11.12
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27.12
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12.12
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28.12
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13.12
|03.01
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14.12
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04.01
Ранее сообщалось, что спрос на финскую визу сократился на 7%. По итогам нынешнего года Генконсульство ожидает 540 тысяч визовых заявлений.
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