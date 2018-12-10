Финскую визу можно успеть получить до конца года

На текущей неделе у петербуржцев есть последний шанс на получение финского шенгена до конца 2018 года. Если подать документы на визу в четверг или пятницу, то готовый документ можно будет получить уже в январе 2019-го.

Генеральное консульство Финляндии называет следующие даты выдачи:

Подача документов Выдача документов 10.12 21.12 11.12 27.12 12.12 28.12 13.12 03.01 14.12 04.01

Ранее сообщалось, что спрос на финскую визу сократился на 7%. По итогам нынешнего года Генконсульство ожидает 540 тысяч визовых заявлений.