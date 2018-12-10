Читатели «Фонтанки» назвали «событием года» ЧМ по футболу. Следом за ними проголосуют лидеры «Рейтинга влиятельности»

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

Большинство читателей «Фонтанки» (37%) считают, что 2018 год запомнится городу в первую очередь фанатской феерией и большим футболом чемпионата мира. На втором месте (22%) – аномально жаркое лето, на третьем – смена градоначальника. Также в шорт-лист голосования вошли: окончание строительства Лахта Центра, концерт Сергея Шнурова на стадионе «Санкт-Петербург», проведение первого ЗСД-феста и открытие двух новых станций метро.

«Фонтанка.ру» и мобильный оператор Tele2, партнер «Рейтинга влиятельности – 2018», спросили у читателей нашего издания, что они считают главным событием уходящего года. Было предложено 13 вариантов. Семь из них, набравшие наибольшее число читательских голосов, вошли в шорт-лист голосования на церемонии награждения лидеров «Рейтинга влиятельности», которая пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа 13 декабря. Гости церемонии выберут одно главное событие года посредством SMS-голосования, организованного специально для «Фонтанки» оператором мобильной связи Tele2.