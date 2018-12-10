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Общество
10.12.2018 16:08
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Читатели «Фонтанки» назвали «событием года» ЧМ по футболу. Следом за ними проголосуют лидеры «Рейтинга влиятельности»

Читатели «Фонтанки» назвали «событием года» ЧМ по футболу. Следом за ними проголосуют лидеры «Рейтинга влиятельности»

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

Большинство читателей «Фонтанки» (37%) считают, что 2018 год запомнится городу в первую очередь фанатской феерией и большим футболом чемпионата мира. На втором месте (22%) – аномально жаркое лето, на третьем – смена градоначальника. Также в шорт-лист голосования вошли: окончание строительства Лахта Центра, концерт Сергея Шнурова на стадионе «Санкт-Петербург», проведение первого ЗСД-феста и открытие двух новых станций метро. 

«Фонтанка.ру» и мобильный оператор Tele2, партнер «Рейтинга влиятельности – 2018», спросили у читателей нашего издания, что они считают главным событием уходящего года. Было предложено 13 вариантов. Семь из них, набравшие наибольшее число читательских голосов, вошли в шорт-лист голосования на церемонии награждения лидеров «Рейтинга влиятельности», которая пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа 13 декабря. Гости церемонии выберут одно главное событие года посредством SMS-голосования, организованного специально для «Фонтанки» оператором мобильной связи Tele2.


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