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Город
10.12.2018 16:12
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"Газпром" "разжигает" на стадионе. Новая точка на футбольной карте мира оказалась болевой

У горожан решили не переспрашивать их мнения о названии стадиона на Крестовском острове. Рекомендации прошлого года для «Зенита» слишком убыточны.

"Газпром" "разжигает" на стадионе. Новая точка на футбольной карте мира оказалась болевой

Александр Николаев/Интерпресс

О новой точке «на футбольной карте мира» «Зенит» сообщил на своем сайте 8 декабря.

«Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании», – сообщил гендиректор клуба Сергей Фурсенко.

Уже на следующий день команда «обмыла» корпоративное название городского стадиона домашним поражением от казанского «Рубина» и оставила арену отстаиваться в новом статусе до весны, а вот ассоциации с названием оказались «неправильными».

Праздничному сообщению «Зенита» совершенно не в тон ответили городские депутаты. Аргументы понятные и эмоциональные.

«За стадион платили петербуржцы, а не Миллер», – написал Максим Резник.

«Уши от мертвого осла вам, а не "Газпром Арена", – высказался Борис Вишневский. – Отдадите городу деньги за строительство стадиона – называйте, как хотите. А на халяву не выйдет».

А справедливороссы просто обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой помешать переименованию. Помимо юридического обоснования — отсутствия заключения со стороны топонимической комиссии — привели рациональное. «Сегодня «Зенит» спонсируется нефтяной компанией, завтра, например, – транспортной, послезавтра глобальную поддержку ему станет оказывать национальный лидер по производству кондитерских изделий или косметики, – прокомментировала Марина Шишкина. – И что, мы каждый раз будем переименовывать стадион?»

«Фонтанка» поинтересовалась мнением вице-губернатора Игоря Албина — по двум причинам. Во-первых, именно с его фигурой по большей части ассоциируется строительство стадиона — в том числе мемы про зловредность петербургских бакланов. А во-вторых, в мае прошлого года чиновник прямо заявлял, что выбирать имя стадиону будут сами горожане через голосование. «Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова» – решит народ», – писал он в своем микроблоге в Twitter.

Это заявление уже тогда вступило в некоторое противоречие с позицией вице-премьера Виталия Мутко, который, ссылаясь на мировой опыт, предложил после завершения чемпионата мира по футболу переименовать арену и продать название спонсору. Тогда же Мутко резюмировал, что окончательное решение будут принимать эксплуатант и — абстрактно — город.

«К рабочему названию «Санкт-Петербург Арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать его именем нашего клуба «Зенит», – сказал «Фонтанке» Албин. – В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители. Я в своё время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло».

Топонимической комиссии тоже остается только сожалеть. Аналогия с застройщиками, которые не обязаны согласовывать с ней названия своих жилых комплексов, в данном случае не работает: собственником стадиона остается город, а не коммерческая структура.

«"Зениту" он не принадлежит, а сдается в аренду, – говорит член комиссии Алексей Ерофеев. – Если хозяином остается город, то называть объект — прерогатива города, а для названия и существует топонимическая комиссия: она дает свои рекомендации, после чего глава исполнительной власти подписывает постановление». Может и не подписать, отправить вопрос на новое обсуждение. Но, по словам, Ерофеева, проблемы раньше возникали только при переименовании старых объектов, а с новыми стройками — это первый случай.

Свое предписание, ссылаясь на результаты опросов, комиссия сделала еще в 2017 году — стадион было рекомендовано назвать «Крестовский» (несложная параллель со стадионом «Петровский» на одноименном острове). На время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира его, по необходимости, окрестили «Санкт-Петербург Арена»; это было универсальное решение: турнир принимали «Самара Арена», «Мордовия Арена», стадион «Нижний Новгород» и далее по списку. «Ни о какой "Газпром Арене" речи тогда не шло, – говорит Ерофеев, – тем более что использовать титульные названия спонсоров во время международных турниров нельзя: скажем "ВЭБ Арена" на Новопесчаной в Москве проходит как стадион ЦСКА».

Если уж сами члены комиссии считают, что стадион — это ее подопечный, любопытно посмотреть в соответствующее официальное положение. Там сказано, что комиссия «создана в целях подготовки предложений и заключений по вопросам наименования и переименования территориальных единиц, улиц, площадей... а также других объектов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга».

Реестр и правила комиссии относятся к элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и планировочной структуры. Но в реестре помимо улиц и мостов можно встретить названия, к примеру, кронштадтских фортов, а мнение топонимической комиссии учитывается, скажем, при присвоении названия художественным школам и психоневрологических интернатам. Правила сообщают, что подбирать имя необходимо с учетом «функционального назначения, местоположения, основных топонимических ориентиров и наименований других объектов в данной местности, исторических особенностей местности».

Всех этих разночтений не возникло бы, если бы «Зенит» тем или иным образом взял стадион в собственность. Однако в феврале было подписано концессионное соглашение с городом, по которому клуб берет его в аренду на 49 лет по символической цене и на льготных налоговых условиях. Судя по тому, как затянулось даже это решение, «Зенит» не особенно рвался принимать стадион в убыточную эксплуатацию.

В 2017 году тогдашний директор клуба Максим Митрофанов заявлял, что на приспособление стадиона к футбольным матчам потребуется 5,5 млрд рублей. Сменивший его Сергей Фурсенко эту сумму впоследствии не подтвердил, но и без реконструкции цифры сильно двигались: город оценивал экономию бюджета от передачи арены концессионеру в 700 млн рублей, а сама эксплуатация в 2018 году должна была обойтись в 1,3 млрд. При этом неудивительно, что в итоговый вариант концессионного соглашения включили гарантированно прибыльный пункт: «Исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение такого коммерческого обозначения, принадлежат концессионеру». Ему же положены все доходы от использования этого права.

На фоне хрупких, но в перспективе серьезных договоренностей между Смольным и структурами "Газпрома" сложно представить, как город неожиданно отказывает гсокорпорации. Судя по тому, как развивается ситуация, «поженить» концессионные и топонимические правила решено за счет игнорирования вторых. В положении о Санкт-Петербургской топонимической комиссии говорится об «учете общественного мнения по вопросам наименования». В концессионном соглашении — нет.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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