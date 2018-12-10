Житель Мордовии устроил стрельбу в храме, облачившись в священническую одежду

Стрельбу устроил в храме житель Мордовии. На курок он нажимал, облачившись в одежду священнослужителя, на полу разлил лампадное масло и вино.

Как сообщает региональное агентство info-rm, происшествие произошло в ночь на 10 декабря в селе Мордовские Парки. К строящемуся храму святых бессребреников Космы и Дамиана жителя соседней деревни с ружьем якобы привели следы кабана. Поиски зверя нетрезвый охотник решил продолжить в церкви, для чего разбил окно и залез внутрь.

Оказавшись в храме, мужчина надел висящее там облачение, начал сооружать там импровизированный алтарь. Его обложил иконами и горящими свечами. А потом устроил стрельбу по стенам и иконам. Когда в помещение попала полиция, то увидела на полу круги из лампадного масла и красного вина. И крест на двери, нарисованный кагором.

Но сдаче предшествовали 3-часовые переговоры с полицией и родителями стрелка, которых привезли к месту происшествия. Требований мужчина не выдвигал, но и покинуть помещение отказывался. Потом все же выбросил ружье в окно, но при задержании ударил стража правопорядка колющим предметом церковной утвари. Полицейский ранен, но его жизни ничто не угрожает.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям. Пострадавший приход надеется, что стрелку проведут психиатрическую экспертизу.