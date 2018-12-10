В доме Ленсовета на набережной Карповки обнаружили глубокие трещины. При предыдущем ремонте их «залечили» пенопластом и штукатуркой

Глубокие трещины обнаружили рабочие в ходе ремонта фасада дома 13 по набережной реки Карповки в Петербурге. При предыдущем ремонте их заполнили пенопластом и замаскировали штукатуркой. Об этом 10 декабря «Фонтанке» сообщил представитель компании-подрядчика «Декор».

Знаменитый дом Ленсовета в Петроградском районе, который является памятником федерального значения, в рамках программы капитального ремонта начали приводить в порядок весной 2018 года. Тогда же компания-подрядчик — ООО «Декор» – выявила на фасаде глубокие трещины, которые были незаметны благодаря тому, что неизвестные ранее «отремонтировали» здание, просто заполнив полости трещин пенопластом и закрыв их штукатуркой.

По словам представителя «Декора» Станислава Шевченко, аварийный маяк, установленный на трещине в апреле, успел разойтись на 4 миллиметра. Подрядчик уведомил об этом заказчика — Фонд капитального ремонта.

В пресс-службе фонда подтвердили информацию, пояснив, что обследование трещин показало аварийность несущих конструкций. «От государственной жилищной инспекции выдано предписание на устранение аварийности, и сейчас в фонде приступили к подготовке проектной документации на этот вид работ, который раньше не был учтен в краткосрочном плане капитального ремонта», – рассказала пресс-секретарь фонда Тамара Панченко,подчеркнув, что угрозы для жизни обитателей дома в настоящее время нет, расселять здание не будут.

После того, как устранят аварийность, оператор капремонта проведет новый конкурс на фасадные работы. Весь комплекс работ запланировали на 2019 год. До выбора нового подрядчика леса с дома снимут.