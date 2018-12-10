Британский премьер отменила голосование по Brexit из-за опасения «разрушительного поражения»

Парламент Великобритании сегодня, 10 декабря, должен был высказаться по поводу выхода страны из состава Евросоюза, однако глава кабинета министров отменила голосование. Тереза Мэй намерена провести дальнейшие переговоры, чтобы голосование не преподнесло сюрпризов.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отозвала критически важное голосование в парламенте по поводу Brexit <...> Все еще возможно, что кабинет Мэй встанет на другую позицию <...> Сейчас она проводит переговоры с топ-министрами для того, чтобы сформировать финальную позицию», – сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Агентство указывает, что причиной такого поведения Мэй стали предположения о «разрушительном поражении» ее позиции. В Британии эту информацию подтвердила газета The Guardian, которая рассказала, что после переговоров с министрами Мэй поняла, что не наберет 100 голосов.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что решение Мэй – это признак того, что в стране больше нет функционирующего правительства. «Сделка Терезы Мэй по Brexit настолько катастрофична, что она предприняла отчаянную попытку отложить собственное голосование», – позлорадствовал политик.

Напомним, что Тереза Мэй – один из апологетов выхода Великобритании из ЕС, однако для окончательного принятия Brexit ей нужно большинство в парламенте. Накануне она заявила, что законодатели рассматривают три варианта по сделке о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза — утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава ЕС без соглашения или отказаться от Brexit. Британия потратит на подготовку «ко всем сценариям Brexit» 6,2 миллиарда фунтов. При этом правительство Соединённого Королевства уже выделило 4,2 миллиарда. Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС в ноябре.

Великобритания решила покинуть Евросоюз по итогам референдума, который прошел летом 2016 года. С тех пор британское правительство и ЕС согласовывали условия выхода. Ожидается, что официально это состоится в марте 2019 года.