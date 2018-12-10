В Петербурге построят батискаф для Марианской впадины. На дне океана хотят установить крест и флаг

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков на пресс-конференции 10 декабря объявил о том, что петербургское предприятие реализует «очень важную» задачу – построит аппарат, который сможет погрузиться в глубочайшее место на земной поверхности.

«Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину. Проектирование будет делать проектное бюро, а строительство будем вести мы», – заявил Бузаков журналистам.

Подробнее о проекте на предприятии по просьбе «Фонтанки» рассказать пока не смогли. Известно только, что проектирование начнется в 2019 году. Ранее о планах спуститься на дно впадины на отечественном аппарате говорили путешественники Федор Конюхов и Артур Чилингаров. Как писал 7 декабря канал 360 со ссылкой на слова последнего, постройка батискафа может занять около трех лет. Ожидается, что аппарат будет многоразовым.

«Артур Николаевич и я погрузимся в Марианскую впадину. Он будет ставить там флаг Российской Федерации, а я, как православный священник, поставлю крест», – объяснял цели погружения сам Конюхов журналистам.

Марианская впадина, или Марианский желоб, — самая глубокая точка из известных на поверхности Земли, расположена на западе Тихого океана. В точке под названием «Бездна Челленджера» ее глубина достигает 10 994 метров ниже уровня моря.