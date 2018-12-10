В Петербурге клофелинщики получили почти 50 лет на четверых. От их рук погиб человек, денег лишились еще трое

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Назима Гасанова, Рахима Алиева, Шерзода Кодирова и Нахмада Тарвердиева. Их признали виновными в разбое и незаконном приобретении и хранении наркотиков. В качестве оружия выступали нейролептики.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 10 декабря, группа специализировалась на похищении мобильных телефонов, банковских карт и обналичивании чужих счетов. Доступ к данным преступники получали с помощью лекарственных препаратов: клозапина, хлорпромазина и клофелина.

В ходе суда установлено, что в марте 2016 года нетрезвый петербуржец после ночных гуляний поймал такси. В машине его встретил Алиев, к которому позже присоединился Гасанов. Применив силу, соучастники ввели пассажиру клозапин и сняли с его счета 56 тысяч рублей. Затем мужчину в бессознательном состоянии выкинули из автомобиля на Октябрьской набережной. От полученного отравления (действие нейролептика усугубил алкоголь) тот скончался.

Фигуранты совершили ещё три аналогичных нападения. Этим пострадавшим успели оказать медицинскую помощь, и они остались в живых. Сумма преступного дохода перевалила за 411 тысяч рублей.

Гасанова также обвинили в приобретении папиросы с наркотическим веществом. Подсудимые вину признали частично.

Санкт-Петербургский городской суд назначил Гасанову наказание в виде 15 лет исправительной колонии строгого режима, Алиеву — 13 лет. Кодиров и Тарвердиев получили по 12 и 9 лет соответственно. Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом частично.