«Балка глупости» в Кудрово решительно раздела грузовик

Грузовик «Хёндэ» не прошёл по высоте под ограничителем около ТЦ «Мега Дыбенко» утром 10 декабря. Машина получила сильные повреждения: кузов развалился на куски, явив взорам очевидцев своё содержимое.

«Эвакуатор получился, – шутят в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Теперь под Софийским мостом проедет».

В Кудрово установлены два известных в народе ограничителя высоты, находящиеся примерно в километре друг от друга: около ТЦ «Мега Дыбенко» и около автоцентра в Кудрово. Сегодня на «сцене выступил» первый. Любопытно, что недавно его отметили на «Яндекс.Картах», по примеру моста на Софийской, – предупреждением «Ограничение по высоте 2,5 метра». Автомобилисты в соцсетях поясняют, что это весовой отбойник, призванный избавить дорогу от тяжёлого (читай – грузового) транспорта.

На страницы «Фонтанки» этот ограничитель попадает почти так же часто, как пресловутый «мост глупости». Например, в июне под ним не прошла «Газель». Сверху она получила удар от балки, а сзади от такси. Ещё одну «Газель» здесь сложило в августе.

Счёт застрявшим под этой балкой автомобилям пока никто не ведёт. Такой чести не удостоились ещё с десяток «собратьев моста глупости» из Петербурга – «Фонтанка» рассказывала о каждом из них. Что касается самой знаменитости с Софийской улицы, там ДТП за последнее время участились: с конца ноября их зафиксировано три, счёт – 162.