Генпрокуратуру просят проверить законность посещения министром МВД съезда «Единой России»

Оппозиционный политик, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился с официальным запросом в Генпрокуратуру РФ. Он просит проверить законность присутствия главы МВД Владимира Колокольцева на 28-м съезде партии «Единая Россия», который прошел 7 – 8 декабря в столице.

«Глава МВД Владимир Колокольцев принял участие в съезде партии «Единая Россия». Генерал не имел права этого делать: участие полицейских в деятельности политических партий прямо запрещено законом, – написал Яшин 10 декабря в Facebook. – Сегодня я направил официальный запрос генеральному прокурору РФ и попросил дать этому событию правовую оценку».

Обратился письменно за разъяснениями в МВД и координатор интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Он тоже полагает, что присутствие на партийном собрании сотрудника полиции, коим является министр внутренних дел, – нарушение Закона «О полиции».

Ранее официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк заявила, что Владимир Колокольцев никаких законов не нарушал, так как присутствовал на мероприятии «ЕВ» в качестве приглашенного гостя.

«В связи с поступающими обращениями представителей СМИ МВД России разъясняет, что присутствие министра внутренних дел генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в качестве приглашенного гостя на XVIII съезде партии "Единая Россия" не нарушает норм законодательства», – заявила пресс-секретарь.

При этом, как утверждают авторы проекта «Госправки», информация об участии Колокольцева в съезде «Единой России» удалялась из статьи о главе МВД в «Википедии» – причем с IP-адреса 194.8.70.53, который принадлежит министерству. Сейчас эти сведения вновь есть в статье. Также якобы с ведомственного адреса попытались дописать, что министр не нарушил закон, но изменения удалил бот, отменяющий неконструктивные правки.