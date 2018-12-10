Полтавченко официально трудоустроится в ОСК до конца недели

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на пресс-конференции 10 декабря сообщил, что экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко получит официальный статус в госкорпорации уже в ближайшее время.

«Документ был на красном бланке в конце прошлой недели. Сейчас проверим, что происходит, и я надеюсь, что новый состав совета директоров будет опубликован и легитимизирован не позднее этой недели», – рассказал Рахманов журналистам.

Официальное назначение бывшего чиновника затянулось с 3 октября, когда президент Владимир Путин предложил ему занять пост главы совета директоров ОСК, а на его место назначил врио губернатора Александра Беглова. Ранее бывший глава Петербурга уже успел пообещать вывести компанию на один уровень с «Газпромом» и «Роснефтью».