Из горящего на территории Ленинградского электромеханического завода здания эвакуировали восьмерых. Пожар локализован

Спасатели оперативно справились с огнем на втором этаже одного из корпусов ЛЭМЗ на Петергофском шоссе в Петербурге. Оторваться от работы пришлось восьмерым, на улицу они спускались по маршевой лестнице.

Как сообщает региональное управление МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. К трем часам дня 10 декабря пламя было локализовано, угроза его распространения миновала. Ранг пожара был понижен со второго номера до 1-БИС. Со второго этажа через окно по маршевым лестницам экстренно спустились восемь сотрудников завода.

Как сообщалось ранее, на место съехались 80 спасателей.

Завод был основан в 1913 году и сперва занимался производством сероуглерода, потом выпускал печатные машинки «Ленинград». Современное название получил в 1953 году, когда там было налажено производство электросчетчиков.