Пожар на Ленинградском электромеханическом заводе по повышенному номеру тушат 80 спасателей

Административно-производственный корпус на Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга загорелся днем 10 декабря. На месте работают 80 человек, съехалось 20 единиц техники.

Как сообщает региональное управление МЧС, информация о пожаре поступила в половине третьего дня. Когда огнеборцы приехали на территорию Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе, 73, пожару присвоили второй из пяти возможных номеров сложности. Горит второй этаж четырехэтажного корпуса, площадь распространения пламени устанавливается.