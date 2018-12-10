Гендиректор «Адмиралтейских верфей» заявил, что на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел взрыв

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков на пресс-конференции 10 декабря прокомментировал масштабный пожар, от которого пострадал строящийся на предприятии крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин».

«Произошла нештатная ситуация. Был взрыв. Мы предполагаем, что причина в человеческом факторе. В конечном итоге разберется следствие, кто в итоге виноват в этом пожаре», – заявил Бузаков журналистам.

Ранее озвученную президентом ОСК сумму ущерба в 150 млн рублей он назвал ориентировочной.

Как писала «Фонтанка», пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел 27 ноября. Во время ЧП пострадали два человека. В больницу был госпитализирован сотрудник фирмы-подрядчика с ожогами рук. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К ликвидации огня на строящемся ледоколе привлекли 35 расчётов и 139 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»). По версии следствия, на ледоколе неосторожно работали с открытым огнём.