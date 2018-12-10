Пластик из крапивы, акустическая заморозка и обучающие роботы. Что Россия показала миру на крупнейшем технологическом форуме Европы

Новейшие разработки будущего показали инноваторы на международном форуме Slush в Хельсинки. России тоже есть что предложить миру, убедилась «Фонтанка».

Jussi Hellsten, Slush Media

Около 20 тысяч человек собрал международный технологический форум Slush, который прошёл в Хельсинки. В непогожие дни (отсюда и название – от английского «слякоть») в финскую столицу съехались 2600 стартапов и 1500 инвесторов. Первые приезжают в поисках финансирования, партнёров и новых рынков, вторые ищут смелые и коммерчески жизнеспособные идеи, а самые успешные делятся секретами своего взлёта.

Slush, созданный в 2008 году молодыми финнами, которые хотели коммерциализировать крутые идеи, вырос за 11 лет от небольшой студенческой конференции на 300 человек до самого крупного в своём роде мероприятия в Европе и шагнул в Азию, но при этом сохранил свою непосредственность и раскрепощённость: тёмное выставочное пространство с неоновой подсветкой больше напоминает огромную клубную площадку, здесь, как обычный посетитель, расхаживает в толстовке мэр Хельсинки, в то время как компании и представители венчурных фондов договариваются с компаниями о миллионных инвестициях. Главные «герои» этого фестиваля будущего – это сфера HealthTech (технологии в сфере здравоохранения), облачные платформы b2b, блокчейн, экотехнологии и продукты, основанные на виртуальной и дополненной реальности.

Пока экономика в целом застряла в депрессии, на макроуровне европейский технологический сектор испытывает настоящий бум – индустрия программного обеспечения сейчас растет как минимум в пять раз быстрее, чем остальная экономика. Если пять лет назад объём инвестиций в технологическую экосистему Европы составил 5 млрд долларов, то в 2018-м был достигнут рекордный показатель в 23 млрд долларов. За 15 лет в Европе появилась 61-миллиардная компания, из них 17 «единорогов» были созданы в 2018-м («единорог» — компания, чья рыночная стоимость быстро взлетает до миллиарда долларов и выше).

Из России на Slush приехали 58 компаний, из них 16 в Хельсинки расположились на стенде Московского экспортнго центра и 20 – на стенде «Сколково», которые полностью или частично оплатили им место на выставке. Однако, как отметил в разговоре с «Фонтанкой» и.о. торгпреда РФ в Финляндии Сергей Синельников, многие молодые предприниматели всё же приезжают сюда в поисках финансирования самостоятельно, пользуясь услугами бизнес-ангелов.

«Я говорил с молодыми людьми, многие приходят сюда, не имея поддержки государственных структур, и это очень обидно. В России была создана инновационная структура, но, несмотря на наличие фонда «Сколково» и стартап-деревни Пекки Вильякайнена, Российской венчурной компании и фонда Бортника (Фонд содействия инновациям. – Прим. ред.), адресная помощь [госструктур], по всей видимости, не всегда доходит [до стартапов]», – говорит Синельников.

Большинство компаний, среди которых есть стартапы и компании в возрасте до 5 лет, – это небольшие команды размером 5 – 15 человек, состоящие главным образом из разработчиков.

В истории российских компаний на Slush уже есть свои истории успеха. Компания «Самокат шеринг» три года назад нашла партнёров в Хельсинки, в прошлом году она запустила свой сервис аренды электросамокатов в городе-спутнике финской столицы, в Эспоо, а в 2019-м уже планирует открыть 50 пунктов проката в Хельсинки. На данный момент точки проката «Самокат-шеринг» есть в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде. «Мы планируем расшириться до 800 станций в следующем году», – говорит главный инженер Владислав Фетисов. По его словам, планы простираются также на США и Францию.

Русская крапива для Лондона и Финляндии

Всё, что связано с экологичностью, охраной окружающей среды, для финнов на первом месте, поэтому неудивительно, что именно в Финляндии надеются найти инвесторов специалисты Московского института стали и сплавов, которые научились делать разлагаемый пластик из крапивы. Компания «Крапива пласт» создала композитный материал, из которого можно делать, например, палочки для размешивания кофе, бейджи и даже оправы для очков – образцы последних в качестве пилота были сделаны на заказ лондонскому дизайнеру.

Похожий композитный материал в Финляндии научился делать из древесной щепы финский стартап Sulapac, а в Италии разлагаемый пластик производят из конопли. «Крапива по прочностным характеристикам волокна очень похожа на коноплю, но в России, хоть техническая конопля условно разрешена, с точки зрения закона есть много препятствий. С крапивой проще, роднее, у нас есть поля, засаженные крапивой, и работать с ней легче», – говорит генеральный директор компании Наталья Кузнецова. Что касается дерева, то это медленно восполняемый резерв, а крапивы можно собрать до 3 урожаев за летний период. По словам Кузнецовой, пластик из крапивы может быть почти вдвое дешевле других видов разлагаемых композитных материалов.

«Условно, если нефтяной пластик стоит рубль, биоразлагаемый – 10 рублей. В нашем случае цена будет 5 – 6 рублей. Это откроет новые возможности для использования. Да, разлагаемый пластик выпускается, но его 1% в мире, поскольку производство полилактида (биоразлагаемый полиэфир, мономером которого является молочная кислота. – Прим. ред.) дорогое и сложное. То есть мы берем совсем небольшое его количество, скажем, 10 кг, и делаем из него 30 кг за счёт добавления 20 кг крапивы, при практически неизменных характеристиках», – пояснила она.

Пока же компания тестирует продукцию, чтобы понять, для каких ещё видов продукции подходит пластик, и ищет инвесторов, потенциальных покупателей и поставщиков для налаживания массового производства. Финский гигант деревообрабатывающей отрасли Stora Enso уже проявил интерес к разработке, а госкомпания Business Finland напомнила о возможности получить стартап-визу.

Общение силой мысли и дети-супергерои

Технологии здравоохранения развиваются семимильными шагами, и российские компании в этом плане приятно удивляют если не абсолютной уникальностью, то более приемлемой для российских реалий ценой.

Например, компания «Моторика» делает детские тяговые и бионические протезы рук так, чтобы ребёнок почувствовал себя супергероем. Тяговый протез для кисти и предплечья работает за счёт сгибания лучевого или лучезапястного сустава. Его снабжают индивидуальным дизайном и разными насадками, какие только придут в голову: это может быть лопатка для переворачивания блинов, насадка для скакалки, письменных принадлежностей, дети постарше выбирают крепления для телефонов на шарнирах, среди заказов был даже медиатор и встроенные чипы, какие есть в школьных карточках-пропусках. Так увеличивается шанс, что ребёнок не положит протез на полку, а наоборот, будет демонстрировать с гордостью как суперспособность, объясняет специалист «Моторики» по работе с международными организациями Евгений Конев. По его словам, в этом году компания поставила 800 протезов и сейчас готовится к выходу на рынки Индии, Китая и Европы.

Детский тяговый протез стоит около 2000 долларов, при этом при инвалидности и по программе реабилитации можно получить частичную или полную компенсацию от государства, отмечает Конев, например, в Санкт-Петербурге компенсация за протез составляет 90 тыс. рублей. Кроме того, реабилитацию можно проходить в игровой форме в VR с помощью специального браслета, который считывает импульсы, в него интегрирован специальный трекер, который отслеживает успехи пациента.

В свою очередь, компания «Нейрочат» озаботилась тем, чтобы облегчить коммуникацию с миром людей с церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом, нарушениями речи, и разработала гарнитуру на основе беспроводных датчиков ЕЭГ. «Нейрочат» – это интерфейс между мозгом и компьютером. Человек смотрит на виртуальную клавиатуру на экране, в область буквы, и подмигивает. В этот момент фиксируются изменения биоэлектрических каналов. Это первый в мире аппаратно-программный комплекс, который не просто позволяет набирать текст, но и отправлять сообщения в мессенджерах, переписываться в соцсетях при помощи силы мысли, говорят создатели. Кроме того, он имеет встроенный переводчик.

Получив финансирование по программе Национальной технологической инициативы, «Нейрочат» выпустила первую коммерческую партию в 100 штук, в рамках НИОКР 400 аппаратов раздаётся нуждающимся. Сейчас такая гарнитура стоит 120 тысяч для физических лиц и 150 тысяч – для коммерческих, существует и вариант аренды на срок восстановления. Для сравнения: похожая программа компании G.tec в Австрии стоит 8000 евро, но она не соединяется с соцсетями.

Виртуальный мир для работника супермаркета

Рынок IT, добавленной и виртуальной реальности в Финляндии бурно развивается, что даёт шанс нашим разработчикам. «Поскольку у финнов не хватает своих специалистов, они очень заинтересованы в российских, это большое поле для российских стартапов», – говорит и.о. торгового представителя РФ Cергей Синельников.

Мировой рынок технологий дополненной и виртуальной реальности (augmented reality, AR / virtual reality, VR), по прогнозам исследовательской компании International Data Corporation (IDC), в 2019 году вырастет на 69% относительно предыдущего года, достигнув 20,4 млрд долларов.

На Slush свои продукты на основе VR представил, среди многих других, резидент «Сколково» Cerevrum. Он разработал платформу Skill Hub, с помощью которой можно обучать людей на предприятиях с высокой текучкой кадров, например в сфере услуг и ретейла. Новый работник в очках Oculus Go виртуально общается с клиентом и пытается продать ему товар, и при этом обучающийся не завершит процесс, пока не выберет правильные действия. Вместо обычных трёх дней программа позволяет обучить за два часа, говорят представители компании. По их словам, если при классическом обучении компания тратит 300 млн рублей, то с VR – 15 млн. Одним из клиентов Cerevrum является X5 Retail Group, где в год нужно обучить 400 тыс. человек. «Пилотный проект прошёл в сети «Перекрёсток», и продажи в точках, где был VR, увеличились на 14%, то есть на 9 млн рублей. Сейчас смотрим, как это сократит текучесть кадров», – рассказали в Cerevrum. В компании пока 10 человек, половина из них – разработчики. Платформой уже заинтересовались финское клининговое агентство и российский сервис такси.

Космические технологии в морозильнике

Российские учёные, применив фундаментальную физику и технологии из космической металлургической отрасли, за 5 лет разработали технологию акустической заморозки. Она позволяет сохранять вкусовые качества продуктов — например, малина не теряет форму и не становится кислой после разморозки, как происходит при применении обычной технологии.

«При обычной заморозке кристаллы льда расширяются и разрушают стенки клеток, поэтому из той же рыбы вытекает вода при заморозке. А при нашей технологии мы воздействуем на образующиеся кристаллы льда с помощью звукоакустических колебаний, индивидуально подобранных к виду продукта, тем самым оставляя кристаллы льда в самой клетке. Это самое перспективное, что есть на рынке пищевой индустрии», – поясняет заместитель генерального директора ООО «Акустическая заморозка» Андрей Печурин.

ООО «Акустическая заморозка» зарегистрирована год назад, и, по словам Печурина, на компанию уже выходили представители Samsung. Промышленные камеры с акустической заморозкой и оборудование для установки выпускаются в Чебоксарах. Но для того, чтобы инновация пришла в каждый дом, требуется массовое производство, поскольку такая технология на 40 — 50% дороже обычной. «Наша продукция уже экспортирована в Испанию, Вьетнам, Армению, Киргизию, Беларусь. В Финляндии и Исландии есть производителями, с которыми мы ведём переговоры о встраивании нашей технологии в их оборудование. Но для того, чтобы разработать морозилки для бытового потребления, нужны миллионные тиражи. Это перспектива нескольких лет. Пока слишком дорого, шумно, слишком много потребляет энергии», – поясняет Печурин.

Не отстать в гонке на пока не существующих рынках

Сразу две петербургские фирмы представили свои обучающие программы для детей в области программирования и робототехники. Это уже не стартапы, а успешные компании, которыми интересуются даже в Азии.

ООО «Брейн Девелопмент» имеет уже 100 лицензионных детских клубов по робототехнике «Роботрек» в России и Казахстане, открытых по франшизе, а также более 40 тысяч детей, которые обучаются по программе. «Мы начинали как компания – представитель корейского оборудования, а потом, изучив рынок, шесть лет назад, стали делать свои разработки, потому что наши дети активно интересовались робототехникой», – рассказывает создатель проекта «Роботрек» Надежда Бабенкова. Проект получил финансирование от Фонда Бортника.

Как отмечают в компании, особенно быстрый рост произошёл два года назад, когда проект запустили в качестве допобразования в школах. После каждого курса обучения детям предлагается собрать робота, которым можно управлять. Причём отдельная программа есть для инклюзивного образования. В 2019 году планируется выпуск конструкторского набора «Нейрофизиолог-инженер», который поможет 14 – 15- летним усвоить, как устроен организм. К продукту активно присматриваются японцы, китайцы, корейцы и финны. Комплекты закупают Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия и Калифорния.

Для «Роббо», которая создала методику для обучения детей робототехнике, программированию, 3D-моделированию, выход за рубеж начался с Финляндии, рассказывает технический директор компании Андрей Смирнов: «На одном из мероприятий «Сколково» нами заинтересовался Технологический университет Лаппеенранты и приобрел на тестирование какое-то количество наборов. После этого нас проинвестировал финский бизнес-ангел и помог доработать и вывести продукт на рынок Финляндии». Методику писали финские учителя.

Так, «Роббо», выручка которой в России за 2017 год составила, по данным СПАРК, 45 млн рублей, внедрила свой проект свободной образовательной робототехники в 45 финских школах, в учебных центрах в Лондоне. В российских же школах пока нет такого предмета, куда бы уложился этот проект, так что компания продаёт франшизу на «Робоклубы», где детей учат программированию, а преподаватели проходят двухдневное очное обучение в Петербурге.

Сейчас методика «Роббо» позволяет учить детей с 7 лет. На третий год обучения дети пишут приложения, которые управляют роботом по Bluetooth. «Это не edutaiment («игра+обучение»), а полноценное обучение. Мы все же позиционируем себя как учебное пособие, – подчёркивает Смирнов. – Мы хотим в целом покрыть возраст от 5 до 25 лет, чтобы был органический рост».

Большое количество государств строит цифровую экономику, прекрасно понимая, что в будущем все будут делать роботов и уже сейчас нужно выстраивать инфраструктуру, чтобы создавать робототехническую индустрию, поэтому главный упор делается на подготовку кадров.

«В Таиланде, например, поставлена задача в течение ближайших 10 лет запустить инфраструктуру на 15 тыс. компаний, которые будут заниматься внедрением робототехники в Таиланде, по 10 чел. на компанию. То есть сейчас им нужно подготовить кадровую базу в 15 тыс. человек, – говорит основатель «Роббо» Павел Фролов. – Как это сделать – вопрос пока открытый. Разные подходы тестируются, и сейчас идет соревнование между странами. Те страны, которые эффективно решат эту задачу, останутся на геополитической карте, остальные перейдут под их протекторат.

Самый сильный игрок, с точки зрения того, что они делают на перспективу цифровой трансформации в плане образования, – это Китай. Коммунистическая партия Китая прошлым летом издала указ о том, что все ученики школ Китая должны изучать технологии искусственного интеллекта, и сейчас это внедряется в учебную программу школ. Государство инвестирует прядка миллиарда евро в год на закупку различных роботехнических конструкторов в школы Китая, и это не единственное, что они делают. И Китай только благодаря этим двум инициативам становится первым из самых сильных игроков в мире с точки зрения кадрового потенциала, потому что сотни миллионов китайских детей, который сейчас изучают робототехнику и искусственный интеллект в школах, скоро выйдут на рынок труда, и мировой рынок труда содрогнётся».

Основатель «Роббо» уверен, что у России есть шансы не отстать в этой гонке благодаря Агентству стратегических инициатив, Национальной технологической инициативе и программе «Цифровая экономика» («Роббо» является лидерским проектом АСИ. – Прим. ред.). «НТИ предполагает смену подхода подготовки кадров для того, чтобы взрастить молодых специалистов, которые способны и дерзают создать автомобиль и продать его японцам, станок – немцам, телефон – американцам. В рамках НТИ определены рынки, на которые мы хотим выйти к 2035 году, они ещё не существуют на планете. К тому времени, как они создадутся, у них будет как минимум три национальные компании-единорога с рыночной стоимостью более 1 млрд долларов. Например, рынок самоуправляемых автомобилей, летательных беспилотников, беспилотных плавательных средств, средств производства. В рамках направления «Молодые профессионалы» Агентство стратегических инициатив делает много: проводит World Skills, олимпиаду НТИ, «Билет в будущее». Вторая мощная программа – это «Цифровая экономика», на него государство планирует потратить около 3 триллионов рублей. Часть этой программы – подготовка кадров будущего. Так что шансы у России есть», – считает Фролов.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»