В Южной Корее будут сажать в тюрьму за махинации в видеоиграх

В Южной Корее появится новое наказание за махинации в видеоиграх. Об этом 10 декабря пишет издание Games Industry.

Наказывать, причем по уголовной статье, будут за «бустинг» – «прокачку» чужого персонажа за деньги. Именно в Южной Корее на этом уже построен целый бизнес. Компании создают и «прокачивают» персонажей в таких играх, как Overwatch, League of Legends, Dota2 и многих других. Улучшенный таким образом персонаж оказывается зачастую гораздо сильнее тех, которых игроки «прокачивали» самостоятельно.

Теперь за услуги бустинга в Южной Корее придется заплатить штраф до 18 тысяч долларов, также попавшимся грозит до двух лет тюрьмы.