ЕС одобрил санкции за выборы в Донбассе. Под них попали глава ЛНР и еще восемь человек

Евросоюз ввел ограничения в отношении 9 человек, участвовавших в организации и проведении голосования в самопровозглашенных республиках на Юго-Востоке Украины. Об этом 10 декабря сообщается на официальном сайте организации.

«После организации 11 ноября 2018 года так называемых «выборов» в так называемых «Донецкой народной республике» и «Луганской народной республике» Совет [Европы] считает, что в [санкционный] список лиц должны быть включены 9 человек», – говорится в документе.

Ограничения введены в отношении Леонида Пасечника, который по итогам голосования в Луганской народной республике набрал 68,9%, председателей законодательных органов ДНР и ЛНР Владимира Бидевки и Дениса Мирошниченко; председателей ЦИК Ольги Поздняковой и Елены Кравченко; заместителя председателя ЦИК ДНР Алексея Найденко, секретаря ЦИК ДНР Владимира Высоцкого, заместителя председателя ЦИК ЛНР Максима Свидченко, секретаря ЦИК ЛНР Екатерины Терещенко. Отметим, новый лидер ДНР Денис Пушилин и ранее находился под санкциями.

Информация о том, что Европейский союз готовит новые санкции за выборы в ДНР и ЛНР в отношении группы лиц, появилась в начале декабря.

Напомним, что, несмотря на критику Киева, 11 ноября в Донецке и Луганске все-таки прошли выборы, на которых врио главы ДНР Денис Пушилин (бывший сотрудник структур финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди) получил 60,85%, а врио главы ЛНР Леонид Пасечник – 68,9%. В Кремле приветствовали выборы в ДНР и ЛНР. Россия считает, что волеизъявление жителей Юго-Востока Украины не идет вразрез с Минскими соглашениями.