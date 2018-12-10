Афера со служебной квартирой за 17,7 млн обошлась экс-главе Северо-Западной таможни условным сроком. Суд не увидел легализации преступного имущества

Бывший руководитель Северо-Западного таможенного управления Назип Галикеев и его первый заместитель Юрий Лямкин признаны виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Нашлось в приговоре место и оправданию.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба судов Северной столицы, Смольнинский районный суд приговорил Галикеева к 4 годам условно с трехлетним испытательным сроком по статье «Мошенничество». Лямкин получил на год меньше за превышение должностных полномочий.

Как ранее писала «Фонтанка», руководивший СЗТУ с ноября 2009 года Галикеев получил служебную квартиру через полтора года после вступления в должность. Жилплощадь на улице Комсомола площадью 115,2 квадратных метра на суде была оценена в 17,7 миллиона рублей. Генерал с помощью Лямкина заключил договор найма, передал квартиру сыну в частную собственность. Последний продал ее за 900 тысяч рублей, но уже в скором времени вновь выкупил – за 920 тысяч.

Ранее Калининский районный суд признал эти сделки недействительными. Следствие также добавляло фигурантам обвинение – Галикееву в легализации имущества, добытого преступным путем, Лямкину – соучастие в мошенничестве. По этим статьям суд их оправдал. Защита экс-начальника СЗТУ считала дело бесперспективным.