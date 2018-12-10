Бывшего главу алтайского УФМС обвинили в получении взятки иконой

Высокодуховное вознаграждение получил за свои незаконные услуги бывший глава регионального управления Федеральной миграционной службы на Алтае Александр Жданов. Несмотря на преданность небесным идеалам, судить чиновника будут за его мирские дела.

Как сообщили в Следственном комитете по Алтайском краю 10 декабря, в период времени с 2014 по 2016 год бывший глава УФМС получил дорогостоящее мозаичное панно с изображением Николая Чудотворца и 1,1 млн рублей от фирмы, оказывающей консультации в сфере миграции. Жданов продвигал интересы дружественного бизнеса и обязал подчинённых предлагать заказчикам обращаться только в «нужные» ему компании.

Контролировал «нужные» компании директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Дмитрий Музалевский. В мае 2018 года суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали сумму в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Жданов вину не признал. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.