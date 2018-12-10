В МВД рассказали, как за последние два года россияне нарушали ПДД

Число штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД России водителям за нарушения ПДД, за 10 месяцев 2018 года оказалось почти на 20% больше, чем за тот же период 2017 года. Такие данные предоставило Министерство внутренних дел России, сообщает 10 декабря RT.

Всего с января по октябрь этого года инспекторы выписали нарушителям более 112,3 миллиона постановлений о штрафах. Самыми частыми нарушениями за последние два года стали превышение разрешенной скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и проезд на запрещающий сигнал.