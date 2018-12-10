Setl City восстановит памятник героям завода «Трубосталь». Стелу вернут на прежнее место в Невском районе

Памятник героям завода «Трубосталь», погибшим в боях Великой Отечественной войны и в блокадном Ленинграде, восстановит компания Setl City. Об этом «Фонтанке» 10 декабря рассказали в пресс-службе девелопера.

Четырехгранную стелу и заложенную под ней капсулу с именами павших в войне 238 работников завода после реставрации вернут на историческое место на бывшей заводской территории в Невском районе Петербурга. Памятник расположится в рекреационной зоне жилого комплекса «Стрижи в Невском».

Как рассказали в компании, облицованную мрамором стелу на гранитном постаменте установили в 1975 году, в канун празднования 30-летия Победы. «До наших дней памятник дошел в плачевном состоянии – он был заброшен, часть мрамора сколота, металлические детали находились в ненадлежащем виде», – говорит Игорь Влащенко, исполнительный директор компании Setl City.

Для обследования памятника и поиска гильзы с именами погибших компания привлекла профессиональных поисковиков из отряда «Крылья Родины». Общественное движение «Волонтеры Победы» поможет отыскать родственников погибших рабочих «Трубостали»: возможно, кто-то не знает, что их родственник упомянут в этом героическом списке.