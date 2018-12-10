На Украине экс-сотрудника Минобороны поймали на шпионаже. Агент «Сократ» обменял военные тайны на российскую пенсию

Служба Собственной безопасности Украины нашла «российского шпиона» среди бывших сотрудников министерства обороны страны. Офицер Сергей Лазарев якобы годами делился с Москвой информацией о военной технике, но «прокололся» на покупке беспилотника.

Сюжет о задержанном местный телеканал ТСН опубликовал 9 декабря. В интервью мужчина, представленный как «агент ГРУ», объясняет, что не смог смириться с украинизацией и сам искал способы передачи информации. На контакт с российскими военными он вышел в белгородском Шебекино, куда ездил навещать сестру.

«Немного неприятно. На украинском языке все. На русском говоришь, подозрительно на тебя смотрят. Мне было некомфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации», – говорит он на камеру, поясняя, что не последнюю роль сыграла российская пенсия, которая ему уже «капает».

Утверждается, что на неё, а также на вид на жительство в России Лазарев под псевдонимом «Сократ» три года менял данные об авиации. В ВВС Украины он отвечал за учёт военной техники. Однако когда именно полковника Минобороны завербовали – до или после отставки – в сюжете не сказано.

Телеканал сообщает, что Лазарев попался на попытке проникнуть на военную базу в Киеве, а одной из его задач была покупка беспилотника. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. В сюжете сказано, что он надеется попасть в число тех, кого могут обменять, но для России он уже «отработанный материал».