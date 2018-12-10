Ждали 40 лет: заключен госконтракт на новый путепровод на Колтушском шоссе

Крупное дорожное событие во Всеволожске – заключен госконтракт на строительство путепровода, который горожане ждали 40 лет. Об этом «Фонтанке» сообщили 10 декабря в пресс-службе областного дорожного комитета.

Развязка с двухпутным путепроводом должна появиться к 2022 году на 39-м километре Колтушского шоссе, около железнодорожной станции Мельничный Ручей. Протяжённость будущего путепровода составит 1,2 километра, он будет четырёхполосным для движения автомобилей с расчётной скоростью 60 км/ч. Заказчиком объекта выступает ГКУ «Ленавтодор», ориентировочная стоимость его возведения – почти 1,5 миллиарда рублей.

«Это жизненно важный объект для жителей Всеволожска: действующий железнодорожный переезд закрывается практически каждый час. Сейчас есть понимание, что движение по самому путепроводу мы будем открывать поэтапно — транспорт поедет в обе стороны, как только будет готова первая очередь виадука, а в это время подрядчик будет достраивать вторую часть путепровода», — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский.

Интенсивность движения транспорта на этом участке Колтушского шоссе достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Железнодорожный переезд на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей разделяет город на две части, и когда там идут поезда, образуются крупные пробки. Летом ситуация осложняется из-за дополнительных электричек, которые курсируют от Финляндского вокзала в сторону садоводческих массивов.