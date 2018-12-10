Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. Но рубль падает на торгах

Центробанк понизил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря. В частности, курс доллара понижен на 68 копеек, до 66,24 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 75,70 рубля.

Банк России устанавливает официальные курсы валют, основываясь на результатах торгов на Московской бирже. Как следует из ее данных, похожим образом подешевели доллар и евро утром 10 декабря.

Однако уже после того, как ЦБ установил курсы на 11 декабря, доллар и евро на биржевых торгах начали возвращаться к тем же значениям, с которых они упали.

В частности, доллар США на Московской бирже сейчас стоит 66,46 рубля, евро — 75,82 — это почти те же значения, которые были в пятницу, 7 декабря. Если утром 11 декабря валюты закрепятся на этих более сильных позициях, Центробанк будет вынужден повысить официальные курсы валют на 12 декабря.