Таможня берет добро. У своих

Таможенные инспекторы будут из своего кармана компенсировать ущерб, который они нанесут бизнесу. Бюджет страны страдать не должен.

Валерий Титиевский/Коммерсантъ

Северо-западное таможенное управление предъявило первые шесть исков к своим инспекторам, из-за ошибок которых участники внешнеэкономической деятельности потеряли деньги. Так можно было делать и раньше, но успешных примеров вспомнить не удалось. Теперь эта практика стала обязательной. Бизнес злорадствует: «Пусть знают, что им предстоит лично отвечать за ошибки», – хотя и уверены, что системные проблемы на таможне даже таким радикальным способом решить не получится.

У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество

Разногласия участников ВЭД с таможней оборачиваются тысячами исков, в которых предприниматели требуют компенсировать потери из-за решений инспекторов. О точных суммах можно судить лишь по косвенным признакам, однако понятно, что речь идет о сотнях миллионов рублей. Лидером по числу исков и по требуемым суммам в Петербурге является Балтийская таможня. По данным СПАРК, за время ее существования завершено 4,8 тыс. дел, в которых она выступала ответчиком. Только по тем случаям, когда в исках указывались конкретные суммы, набралось почти 500 млн рублей. Большая часть из них отклонена, и убытки не были возмещены. Однако, нередки случаи, когда предпринимателям все же удавалось вернуть деньги. И теперь личную ответственность за них будут нести инспекторы, допустившие нарушения.

По данным «Фонтанки», в ноябре 2018 года Северо-Западное таможенное управление подало шесть исков о взыскании ущерба с сотрудников Балтийской и Кингисеппской таможен. Ни по одному из дел еще нет вынесенного решения, но все иски приняты к производству районными судами города по месту жительства инспекторов. Мы попытались связаться с этими людьми, но все они категорически отказались от общения и просили не называться свои имена в публикациях. Они надеются не проиграть процессы, а до того не хотят афишировать их, потому как продолжают служить в таможенных органах. В СЗТУ к моменту публикации комментариев «Фонтанке» не дали.

До сих пор теоретическая возможность взыскать деньги за ошибки с инспекторов существовала, но государство пользовалось ей крайне редко. Теперь ФТС фактически обязала начальников таможен наказывать рублем сотрудников, которые принесли убытки государству. Ключевой документ — ведомственный приказ №1325 был издан 23 августа. Именно он утвердил положение о подаче в судебные органы исков о взыскании с инспекторов ущерба, который участники внешнеэкономической деятельности отсуживают у государства.

Знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности рассказал, что пока в нашем регионе таможенная служба исполняет приказ, если можно так выразиться, в тестовом режиме. К персональной материальной пытаются привлечь тех инспекторов, которым можно вменить не очень большой ущерб. Суммы исков, о которых сейчас идет речь составляют не более 30-40 тысяч рублей. Это позволит юридическому ведомству Северо-Западного таможенного управления понять реакцию судов на такие дела, услышать аргументы ответчиков и – что особенно важно – профессиональных юристов, которые будут на судах представлять их интересы. По мнению источника, лишь после вступления в законную силу нескольких таких судебных решений ФТС начнет предъявлять своим ошибавшимся сотрудникам иски на серьезные суммы.

Идеология документа не предполагает наказания таможенников именно за причинение ущерба бизнесу. Требовать денег с них будут только если обиженные предприниматели добьются выплат из бюджета. Впрочем, руководитель регионального таможенного управления может принять решение и об отсутствии оснований взыскивать сумму ущерба со своих инспекторов, если придет к выводу, что ошибка была совершена, например, из-за сбоя на сервере или по какой-то другой объективной причине.

«Иная оценка установленных обстоятельств»

Специализирующиеся на таможенном праве юристы вспоминают постановление президиума Псковского областного суда, вынесенного в декабре 2016 года – еще до появления приказа №1325. Суд исследовал действия двух инспекторов Себежской таможни, которые на посту «Бурачки» привлекли гражданина к административной ответственности. Тот успешно оспорил это в суде и взыскал ущерб с государства. Министерство финансов выставило таможенникам регрессный иск, но не сумело доказать их вину в нанесении ущерба.

Президиум Псковского областного суда решил, что при производстве по делу об административном правонарушении действия таможенных инспекторов «совершены в рамках должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом». А «прекращение судом производства по делу об административном правонарушении по реабилитирующему основанию является правом суда, основанном на иной судебной оценке установленных обстоятельств, чем та, которая дана таможенным органом».

Из примера следует простой вывод: нанесение участнику ВЭД ущерба незаконными действиями не обязательно означает вину инспектора. Впрочем, тут речь идет об административном правонарушении – там принцип доказывания не совсем такой, как в делах о нарушениях при таможенном оформлении грузов.

Бизнесу это нравится

«Фонтанка» попросила высказать свое мнение о начавшейся судебной кампании представителей юридического сообщества, специализирующихся на таможенном праве, и участников внешнеэкономической деятельности.

«Сложно спорить с тем, что ощущение ответственности на собственном кармане любого заставит более обдуманно относиться к выполнению своих обязанностей. Думаю, что такая практика скажется положительно на минимизации случаев причинения вреда участникам ВЭД. Ранее на протяжении длительного времени складывалась практика, при которой за нанесенный бизнесу ущерб расплачивалась исключительно казна – это порождало безнаказанность должностных лиц», – полагает генеральный директор юридической компании «Магистраль» Марианна Чугаева. Ее компания неоднократно взыскивала из федерального бюджета убытки в рамках таможенных споров – проценты за незаконное пользование деньгами бизнеса, судебные расходы и пр.(за последние 3 года – около 10 млн рублей).

Марианна Чугаева добавляет, что незаконные действия таможенного органа не всегда означают незаконные действия конкретных должностных лиц. «Надо внимательно изучать их должностные инструкции и прочие документы, чтобы понять причинно-следственную связь между конкретным результатом и нормативной базой. Бывали случаи, когда недоказанность вины должностных лиц таможенных органов не позволила Минфину воспользоваться правом регресса», – говорит она.

Новая практика Федеральной таможенной службы имеет значения и для неформальной составляющей деятельности таможенников, и тут речь идет о материях намного более тонких и неоднозначных, чем вопросы чистого права.

«Бывают ситуации, когда инспекторов принуждают совершать сомнительные с точки зрения закона действия их же начальники. Классический вариант: из вышестоящего таможенного органа приходит добровольно-принудительная рекомендация корректировать код товара по определённой группе. Очевидно, что исполняющему инспектору отказаться от следования такой рекомендации практически невозможно. В таких конфликтах бизнесу может быть нанесен весомый ущерб – например, в виде дополнительных расходов на хранение груза. Хорошо, если команды сверху поступают в письменном виде – а если они устные? Думаю, теперь каждый инспектор постарается вникать в ситуацию глубже, чтобы вынести действительно обоснованное решение, так как перспектива ответить своими деньгами за решение «сверху» мало кого устроит», – считает руководитель практики по таможенным и налоговым спорам логистической Группы компаний «Континент» Михаил Лазарев.

Немного по-другому о том же самом говорит Николай Болотов, генеральный директор ООО «Концерн Пулковский» (мясопереработка). За последние годы компания взыскала с бюджета около 600 миллионов рублей переплаченных таможенных платежей, что не мешает предпринимателю считать, что взыскивать нанесенный казне ущерб с конкретных исполнителей не имеет смысла.

«Рядовые инспекторы и даже начальники таможенных постов – люди системы. Взыскивать ущерб из их личных карманов – правильно теоретически, но бесполезно практически. Это ни на что не повлияет, потому что менять надо систему в целом», – говорит бизнесмен.

У Андрея Поленова, генерального директора ООО «Аквадокс» (бумажное производство), более жесткая позиция. Он считает приказ о персональной ответственности таможенных инспекторов за ошибки, которые приводят к ущербу казне, справедливым.

«Они исполняют показатели, часто не особо задумываясь о правильности своих действий – пусть хотя бы знают, что им предстоит личная ответственность за ошибки», – полагает он.

По словам Поленова, его компания неоднократно достигала успехов в судебных процессах с таможенными органами, в том числе, связанном с возмещением ущерба – например, судебных издержек – суммы которого доходили до 100 тыс. рублей в одном процессе.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»