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Общество
10.12.2018 14:08
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В «панамском досье» нашли 4 тысячи компаний россиян. Среди владельцев - губернаторы, сенаторы и депутаты

Росфинмониторинг при проверке утечки информации из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca и Appleby нашел 4197 фирм, подконтрольных гражданам России. Об этом рассказал глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов – «панамского досье», – цитирует 10 декабря Андреева РБК.

Он добавил, что все факты, которые удалось выяснить ведомству, передали в правоохранительные органы.

Андреев рассказал, что многие из компаний, которые попали в поле зрения Росфинмониторинга, связаны с  «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Он подчеркнул, что подконтрольные россиянам фирмы провели операций на почти 5 миллиардов рублей. Самый популярный среди граждан России офшор – это Британские Виргинские острова, а за ним следуют Панама и Багамы.

Глава ведомства также подчеркнул, что больше всего офшорных компаний, найденных в «панамском досье», принадлежат американцам (более 3000), а украинцы контролируют 470 фирм.

«Панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca и Appleby. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как следовало из «панамского досье», офшоры предположительно контролировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев (впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретарь генсовета «Единой России» и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем засекретили.

В «райском досье» упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал панамские документы «сворованными», добавив, что сами по себе офшоры «не относятся к категории чего-то нелегитимного».

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