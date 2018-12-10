Безопасностью КАД за 1,7 млрд рублей продолжит заниматься компания-новичок

Компания «Лентрансспецстрой» стала единственным участником двух аукционов ФКУ «Упрдор» на общую сумму 1,7 млрд рублей: учреждение искало подрядчика, который оснастит кольцевую автодорогу средствами безопасности. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технической документации, компания «Лентрансспецстрой» до 10 ноября 2020 года должна будет оборудовать эстакады, путепроводы и мосты на КАД системами видеонаблюдения, а также обеспечить обработку информации, которая с них поступает. Стоит отметить, что ранее московская компания «Открытые технологии» подала жалобы на обе закупки ФКУ «Упрдор», но петербургское управление федеральной антимонопольной службы признало их необоснованными. Столичная фирма жаловалась на то, что в аукционной документации не указаны требования к показателям товаров, в результате чего невозможно включить их в госконтракт и качественно выполнить работы.

Компания «Лентрансспецстрой» впервые попала в поле внимания прессы в июле 2018 года. Тогда с фирмой, созданной летом 2017 года, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило cоглашение стоимостью 505 млн рублей на создание единого диспетчерского центра на КАД и оборудование магистрали новыми системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматического пожаротушения и другими. Это был первый госконтракт в портфеле компании. Единственным собственником и по совместительству генеральным директором компании является 32-летняя Юлия Борискова.