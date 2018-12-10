«Фейсбук» сказал, что у него секса не будет.

Facebook вслед за Instagram запретил секс. В бан можно отправиться даже за невинное намерение «развлечься вечером». «Инста» уже начала блокировать секс-блогеров пачками. Объясняем, как жить дальше.

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Все началось с мало известной русскоязычной широкой публике социальной сети Tumblr. Apple удалила ее приложение из AppStore после того, как там нашли просочившееся через фильтры детское порно. В "Инстаграме" и раньше можно было влететь в бан «за соски», но с начала декабря сеть начала крестовый поход против секс-блогеров.

Уже заблокированы страницы Маши Арзамасовой, Маши Смо, Алины Шикуть. Уцелевшие в пожарном порядке инструктируют подписчиков, где их искать в случае зачистки. Мода на просветительские блоги о сексе достигла пика сравнительно недавно. Они в целом похожи друг на друга: предназначены для девушек, учат, как раскрывать собственную сексуальность, тренировать интимные мышцы, любить себя во всех смыслах этого слова, не подпускать на пушечный выстрел козлов и заболевания, передающиеся половым путем. Плюс — тест-драйвы вибраторов, менструальных чаш и других силиконовых приспособок. Неудивительно, что практически все секс-блогеры — блогини.

Мужчина в их рядах редок, как животное единорог, но и его не пощадили. Блог Антона Филимонова в «Инсте» больше не пингуется. Филимонов тоже писал преимущественно про женскую сексуальность под девизом «знаю и умею в сексе много (несмотря на то, что я далеко не красавчик)». Все техники проверял лично. Так что помянем. Сохранным остался канал Филимонова в Youtube. Видео про то, как делать крутой куннилингус, посмотрели три миллиона раз — возможно, не только девушки.

Но рассказывать про это на Facebook теперь нельзя. Новые ограничения социальной сети звучат, как песня советской эстрады.

Нельзя публиковать контент, который «побуждает к половым контактам между взрослыми». Нельзя употреблять «выражения сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство». Нельзя производить «набор кандидатов для выполнения действий сексуального характера». Нельзя публиковать изображения обнаженного тела. Все это Facebook считает «явным» сексуальным домогательством. Но есть еще и «неявное», за которое тоже будут санкции. Это «упоминание полового акта наряду с одним или несколькими видами высказываний с эротическим подтекстом» и высказывания с признаком сексуального мыслепреступления типа «хочу развлечься сегодня вечером» и «сексуально-провокационный сленг». Нельзя упоминать сексуальные позы, роли или фетишистские сценарии. Рассказ о визите в поликлинику, селфи с симпатичной стюардессой или цитирование сказок братьев Гримм подведут под монастырь. Про монастырь тоже на всякий случай лучше забыть. Нельзя упоминать «сексуализированные части тела». Здесь Facebook уточняет, что имеются в виду «грудь, пах и ягодицы». Так что любители использовать мозг ближнего не по назначению могут выдыхать.

Правила коснутся не только самих страниц пользователей и сообществ, но и переписки в мессенджере — потому что на нее тоже можно пожаловаться модератору.

На фоне всех этих запретов в Facebook можно и нужно обсуждать проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации. А все доброе и веселое, что может быть связано с сексом, теперь табу.

Зачем это «Фейсбуку»? Высказываются версии, что социальная сеть таким образом пытается предохраниться от обвинений в пособничестве секс-торговле по закону FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act), принятому в США весной. Впрочем, операционный директор компании Facebook Шерил Сэндберг публично отрицает вероятность такой взаимосвязи.

На фоне запрета на поиск сексуальных партнеров в Facebook не очень понятна судьба дейтинг-сервиса, который компания начала тестировать летом на своих сотрудниках. Сервис обещал занятный функционал вроде возможности выбрать себе не только мужской или женский пол, но и «небинарный гендер» и скрыть свою страницу от друзей и их друзей — эту опцию оценили бы все женатики, кто хоть раз палился в «Тиндере». А еще там обещали наказывать за харассмент. Вероятно, через пару месяцев после официального открытия сервис может стать любопытным местом: там наверняка уцелели бы только безнадежные зануды и высооактивные социопаты, способные обмануть любой алгоритм.

Что теперь со всем этим делать? Во времена пионерии на этот вопрос отвечали: снимать штаны и бегать. Впрочем, «Фейсбук» может воспринять эту реплику как поиск кандидатов для выполнения действий сексуального характера, не надо шутить с «Фейсбуком».

В «Инстаграме» активно обсуждают, чем заменить слово «секс» и все другие сопряженные с ним слова, чтобы блог не забанили. Пестики, тычинки и прочие нефритовые врата могут стать выходом — но вряд ли надолго. Остается одно — изучать иностранные фразеологизмы. Например, в Израиле предложение выпить вместе кофе может означать секс. Во Франции сообщение о том, что чья-то «мидия зевает», означает конкретный секс. В Италии, когда хотят замутить с бывшими, говорят «разогреть капусту». Для кропотливых — рекомендуем научную статью «Эвфемизмы сексуальных отношений в русском и китайском языках». Первые две страницы пролистывайте — потому что «Фейсбук» запретил пользоваться выражениями сексуального характера, «которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство». Учите китайскую матчасть.

Предложение поиграть в тучку и дождик или поспать в цветах под ивой в нашем регионе харрасментом не считается. Поисковики в ответ на такие запросы выдают сплошную поэзию и мастер-классы для воспитателей детского сада.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»