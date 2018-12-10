Активиста, выпустившего крыс в городском парламенте, будут судить за митинг. Он не согласовал свою акцию со Смольным

Активиста Илью Мохова, организовавшего акцию с крысами в Законодательном собрании Петербурга, будут судить по «митинговой» административной статье. Об этом молодой человек сообщил журналистам 10 декабря.

Мохову вменяют нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В случае, если суд признает его виновным, молодому человеку грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 42 часов.

При этом ранее «Фонтанка» писала, что крыс в Законодательном собрании так и не нашли, их видели только на видео, которое распространил Мохов после перформанса.

Акцию Мохов устроил 14 ноября в Мариинском дворце. Во время заседания он принес в холл парламента коробку с двумя крысами и выпустил их. По словам Мохова, это действо было посвящено муниципалитету «Черная речка», который, как кажется молодому человеку, нужно распустить, так как количество муниципальных депутатов в нем не превышает 2/3.

После перформанса молодому человеку звонили из полиции и просили явиться для составления протокола. В Законодательном собрании, чтобы обезопасить депутатов от подобных акций, установили новый режим охраны: ответственные за безопасность теперь дежурят перед проходной в парламент.