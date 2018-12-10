Кремль отрицает причастность к беспорядкам во Франции. Связанные с Россией Twitter-аккаунты наращивают активность

Подозрения в причастности России к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил 10 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль вынужден реагировать на информацию о возможном вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.

Москва уважает суверенитет Франции, и протесты из-за возможного роста цен на топливо – ее внутреннее дело, заявил 10 декабря Песков, комментируя начавшееся в Париже расследование по возможной причастности иностранных сил к акции «Желтые жилеты». «Россия не вмешивается в такие процессы», – заверил Песков.

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции начал расследование о возможной причастности зарубежных стран к протестам, подтверждал министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, не став уточнять подробности. По основной версии, спецслужбы заинтересовались сетевой активностью пользователей, напрямую не связанных с Францией. Западные СМИ снова обратили внимание на аналитику организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy). Созданный ею ресурс Hamilton68 отслеживает предпочтения 600 Twitter-аккаунтов, которые, предположительно, связаны с Россией. Список был составлен после серии расследований о возможном вмешательстве Москвы во внутренние дела США и стран Западной Европы. По данным Hamilton68, подконтрольные аккаунты активно освещают события во Франции, используя профильные хештеги «Желтые жилеты», «Франция», «Макрон». За последние двое суток они упоминались около 700 раз, при этом следующие по популярности хештеги «Брекзит», «Россия», «Сирия» на троих собрали 176 упоминаний. Аналитики «Альянса по защите демократии» также обратили внимание, что интересующие их аккаунты чаще всего ссылаются на российские информагентства «Спутник» и RT.