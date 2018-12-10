Пулково настойчиво хочет вернуть бесплатную парковку только на 10 минут. Арбитраж отказал трижды

Бесплатное время нахождения автомобилей в зоне подъезда к терминалу аэропорта Пулково (зона kiss and fly) должно составлять 15 минут, а не 10. С обоснованностью этого решения согласились три судебные инстанции. Таким образом подтверждена законность предупреждения, выданного в 2017 году петербургским УФАС управляющему аэропортом ООО «Воздушные ворота Северной столицы», сообщает 10 декабря УФАС по Санкт-Петербургу.

Пулково сократило бесплатный интервал с 15 до 10 минут в июне 2017 года. Если 10 минут не хватило, надо было платить 1000 рублей. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. «Фонтанка» тогда на «своей шкуре» проверила, хватает ли 10 минут, чтобы высадить или забрать пассажиров и спокойно выехать. Их точно не хватало в случае ДТП или большого скопления автомобилей. А автоматике всё равно, из-за чего человек не уложился в бесплатный срок.

В сентябре этот вопрос поднимали на заседании в Смольном – из-за многочисленных жалоб петербуржцев и обращения к губернатору депутата Госдумы Олега Нилова. Смольный решил, что в пробках у Пулково виноваты сами водители.

А вот петербургское УФАС согласилось с горожанами. Рассмотрев многочисленные заявления граждан и таксомоторных компаний, оно выдало предупреждение, обязывающее «Воздушные ворота» организовать движение так, чтобы обеспечить условия временного пребывания автомобилей, сравнимые с условиями в аэропортах московского авиаузла. То есть вернуть бесплатные 15 минут. Что и было сделано – с 1 ноября 2017 года. Если водитель не укладывается в 15 минут, надо заплатить 700 рублей.

«Воздушные ворота» хоть и выполнили требования антимонопольщиков, но обжаловали их в суде. Три суда один за другим встали на сторону ФАС: в апреле 2018 года – Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в августе 2018 года – 13-й арбитражный апелляционный суд, а в ноябре – Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Парковочный комплекс Пулково разделён на несколько зон, различных по конфигурации и удаленности от пассажирского терминала. В нескольких минутах ходьбы от аэропорта есть крытая долгосрочная парковка на 560 машино-мест, две открытые краткосрочные на 489 машино-мест и чуть дальше – открытая долгосрочная на 1900 машино-мест.

Напомним, с 3 декабря введено новое правило. Сделать два «круга» подряд в зоне kiss and fly нельзя. Второй раз подъехать к терминалу можно только через 30 минут, иначе – штраф в 700 рублей. «Воздушные ворота» объяснили, что так они борются с нелегальными таксистами.

Автомобилисты отмечают, что на парковках не хватает указателей: водитель, приезжающий туда первый раз, не всегда может найти въезд на нужную ему парковку, а проскакивая его, вынужден уходить на «круг» в зону посадки-высадки kiss and fly.