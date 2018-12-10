«Лопух не догадался?» В Москве впервые возбудили уголовное дело из-за использования гаджетов на экзамене в ГИБДД

В Москве возбудили уголовное дело из-за попытки автолюбителя во время экзамена в ГИБДД получить подсказку с помощью миниатюрного оборудования. Об этом сообщается на сайте столичного отделения ведомства 10 декабря.

23-летний водитель-иностранец обратился в Госавтоинспекцию, чтобы заменить права иностранного образца. Во время сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения у мужчины заметили техническое устройство. Через него ему диктовали правильные ответы.

Автолюбителя доставили в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

По данным «Коммерсанта», еженедельно в экзаменационных подразделениях ГИБДД выявляется 2-3 подобных случаях. Материалы передают в следственные органы, однако уголовным разбирательством данное нарушение ещё ни разу не заканчивалось. Помогают сдать экзамен в ГИБДД специализирующиеся на этом фирмы. Они выдают клиентам миниатюрное оборудование, например микрофоны помещаются в ушную раковину и достаются оттуда только магнитом.