Привилегии для бизнеса

Фото предоставлено магазином Кей

Для юридических лиц в КЕЙ существует масса привилегий, которые сделают закупки удобными. Расскажем о них поподробнее.

Партнерство с КЕЙ по программе лояльности интересно как отдельной компании, так и представителю юридического лица/нескольких фирм.

Для представителя:

Бонусная карта оформляется на представителя фирмы, который может совершать закупки для разных компаний и для себя лично с одной бонусной картой;

Чем больше покупок и на больший объем делает Представитель, тем выше его статус. Стань платиновым партнером и получай в 1,5 раза больше бонусов.

При выписке счёта представитель вправе решить: использовать бонусы с будущей покупки для получения скидки на закупку или зачислить их себе на бонусную карту;

Накопленные бонусы Представитель вправе потратить на личные покупки, оплачивая ими до 90% стоимости товара;

Бонусная карта КЕЙ остается за Представителем даже при смене места работы с сохранением баллов.

Для компании:

Для одной компании приобретения могут совершаться несколькими ее представителями. Все совершенные покупки суммируются и работают на рост статуса компании с увеличением преимуществ;

Компания, совершающая больше двух покупок за полгода может сразу перевести в скидку часть начисляемых с покупки бонусов или оплатить товар уже после поставки.

На размер переводимых в скидку бонусов влияет статус юридического лица. Компания может перевести в скидку до 75% начисляемых бонусов.

Сроки отсрочки платежа варьируются от 7 до 14 дней.

Широкий ассортимент и сервис

КЕЙ располагает большим ассортиментом техники, расходных материалов и товаров для офиса. Если вы не обнаружили нужную продукцию среди 25 000 позиций каталога, для вас работает сервис заказа нестандартного товара. Если Вам необходимо настроить технику, установить на нее все необходимые программы, то специалисты в магазинах КЕЙ вам помогут.

Покупатель сам может забрать товар из магазина, а может воспользоваться услугой доставки до офиса. В городах присутствия КЕЙ при покупке от 5000 рублей доставка бесплатная.

Как воспользоваться партнерскими привилегиями

Оформить бонусную карту КЕЙ можно просто и быстро в любом магазине сети КЕЙ или на сайте key.ru. Присоединяйтесь к программе лояльности и все преимущества особых предложений КЕЙ для своих партнеров станут вам доступны!