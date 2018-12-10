«Аэрофлот» победил сразу в двух категориях премии «Время инноваций»

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«Аэрофлот» стал обладателем ежегодной премии за достижения в инновационной деятельности «Время инноваций-2018». Компания впервые в истории премии одержала победу сразу в двух категориях – «Транспорт и машиностроение», а также «Биотехнологии и генная инженерия».

В первом случае успех авиакомпании принес комплексный план «Цифровой Аэрофлот» (победа в номинации «Программа года»), а во втором – проект «Аэрофлот. Собака Сулимова» (первенство в номинации «Проект года»).

Отмечены прорывные достижения авиакомпании в области внедрения современных ИТ-решений, которые значительно повысили как эффективность бизнеса в целом, так и уровень обслуживания пассажиров. Аэрофлот второй год подряд занимает четвертое место в глобальном рейтинге авиакомпаний по цифровизации и прочно сохраняет позиции одного из крупнейших онлайн-продавцов в России. Компания первой в отечественной авиации запустила программу «Интернет на борту», внедрила мобильное приложение для клиентов и персонала, применила запатентованную автоматизированную систему информационной и аналитической поддержки принятия решений «Монитор руководителя», а также активно реализовывала проекты на основе Big Data.

Что касается второй категории, то здесь победа стала возможна благодаря уникальной кинологической службе компании. Основа ее работы – собака Сулимова, специально выведенный шакало-псовый гибрид со сверхчувствительным обонянием. Наличие на службе этой породы позволило создать биотехническую систему для высокоточного обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, что обеспечивает пассажирам, самолетам и аэропортам повышенную безопасность. Технические решения для этого проекта запатентованы в России и за рубежом.

С 2013 года авиаперевозчик ежегодно становится лауреатом премии в категории «Транспорт и машиностроение». Однако в 2018 году для многих сюрпризом стало то, что транспортно-сервисная компания оказалась удостоена премии и за достижения в области биотехнологии.

Премия «Время инноваций» учреждена Фондом «Социальные проекты и программы». В ее экспертный совет входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти. С 2011 года эта независимая премия присуждается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.